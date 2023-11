Na obisk v Slovenijo prispel misijonar Pedro Opeka

Opeka že desetletja do boljšega življenja pomaga revnim ljudem na Madagaskarju, kjer se je, kot je povedal Križnar, znal približati tako otrokom na ulici kot družinam na smetiščih, zgraditi šole, jim zagotoviti zdravstveno oskrbo in vse ostalo, kar človek potrebuje za normalno življenje. "Dobri ljudje po vsem svetu, kot tudi Slovenci, smo ti za to hvaležni," se mu je zahvalil Križnar in dodal, da so tako z molitvami kot z darovi povezani z njim in malgaškim narodom.

"Vsakokrat, ko pridem v Slovenijo, domovino svojih staršev in tudi svojo domovino, je to zame pravo doživetje, polno veselja. Srečam se s sorodniki, sobrati, prijatelji, vsemi Slovenci," je dejal Pedro Opeka , ki se čuti Slovenca, čeprav je bil rojen v Argentini. Slovencem se je zahvalil za vso pomoč pri svojem delu in pri delu ostalih misijonarjev.

Opeka se danes najprej odpravlja na avstrijsko Koroško, kjer so koroški Slovenci z izgradnjo 550 stanovanj pomagali že številnim brezdomcem na Madagaskarju. Na Brniku ga je pričakal predsednik Misijonske pisarne v Celovcu Jože Kopeinig, ki je poudaril: "Naši slovenski misijonarji so res trubadurji božje ljubezni, so veliki dobrotniki človeštva, so garači in so ponos slovenskega naroda. So ambasadorji najboljšega dela slovenskega ljudstva in naroda."

Opeka se bo v Sloveniji mudil od 1. do 6. decembra. Udeležil se bo maš v Celju, Velikih Laščah, Ljubljani in Mariboru. Srečal se bo s slovenskimi škofi in s predsednico republike Natašo Pirc Musar. Širši publiki pa bo namenjeno predvsem javno pričevanje 4. decembra v Športni dvorani Medvode, na katerem bo z glasbenimi in fotografskimi vložki predstavljeno misijonarjevo življenje in delo, mogoče pa bo darovati tudi sredstva za Madagaskar.

Pedro Opeka, ki letos obeležuje 75 let, je prvič odšel na Madagaskar kot bogoslovec že leta 1970. Pretresla ga je velika revščina, v kateri živijo ljudje na obrobjih smetišča glavnega mesta Antananariva. Skupaj s somišljeniki je zato leta 1989 ustanovil humanitarno združenje Akamasoa (Dobri prijatelji), katerega namen je pomagati ljudem, da se rešijo iz začaranega kroga revščine.

S sodelavci je zgradil več vasi in centrov Akamasoa, s katerimi je želel dati revnim ljudem možnost dostojnega življenja. Z njimi gradi stanovanja, cerkve, šole, športne dvorane in zdravstvene dispanzerje. Akamasoa je pomagala že več kot 500.000 Malgašem. Zgrajenih je bilo več kot 4000 hiš, v Akamasoi in njenih vaseh pa živi več kot 25.000 ljudi.

Skupnost je zasnovana tako, da njeni prebivalci in uporabniki sami sodelujejo pri njeni izgradnji. Kljub temu mora Opeka vsako leto zagotoviti izdatna finančna sredstva darovalcev, da Akamasoa lahko nadaljuje s svojim poslanstvom.

Misijonsko središče Slovenije njeno delovanje podpira predvsem z botrstvom Obrok riža na dan, prek katerega več kot 650 botrov zagotavlja topel dnevni obrok za šolarje v misijonskih šolah Akamasoe. Možno pa je darovati tudi za druge splošne namene neposredno na sklic misijonarja Pedra Opeke.