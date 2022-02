Na obisku v Sloveniji britanski obrambni minister

Kot so napovedali na obrambnem ministrstvu, bosta Matej Tonin in Ben Wallace govorila o sodelovanju med Slovenijo in Veliko Britanijo na obrambnem in vojaškem področju, o strateškem kompasu EU in Natovem strateškem konceptu.

Poleg tega bo tema pogovora položaj na ukrajinsko-ruski meji, kjer Moskva kopiči svoje enote, zaradi česar se Zahod boji, da bi lahko sledil napad na Ukrajino. Govorila pa bosta tudi o varnostni situaciji na Zahodnem Balkanu.