Na obletnico umora Borisa Nemcova se je v Moskvi zbralo več tisoč ljudi

V ruski prestolnici je danes več tisoč Rusov in diplomatov obletnico obeležilo s polaganjem cvetja na mesto umora, poroča francoska tiskovna agencija AFP .

Navalni je simbol upora proti tiraniji v svetu, so sporočili iz sklada. Pozvali so še k takojšnji izpustitvi kritika Kremlja. "Aleksej Navalni ni pokazal le neverjetnega poguma, ampak tudi ogromno prispeval k boju proti korupciji," so še zapisali.

Sklad Borisa Nemcova, ki ga je v Nemčiji ustanovila hči ubitega politika Žana Nemcova, vsako leto s podelitvijo nagrade obeleži obletnico umora. Letos so jo podelili opozicijskemu voditelju Alekseju Navalnemu . Številni po umoru Nemcova v njem vidijo žarek upanja, da mu bo uspelo končati vladavino Vladimirja Putina , poroča nemška tiskovna agencija dpa .

"Prihajamo skupaj na ta kraj, na ta dan vsako leto, da pokažemo oblastem, da nismo pozabili in ne bomo pozabili," je povedal nekdanji premier in opozicijski politik Mihail Kasjanov.

Običajno na obletnico organizirajo pohod čez središče prestolnice, vendar se je opozicija letos raje zbrala pred improviziranim obeležjem na mostu, kjer je bil Nemcov ubit. Po podatkih nevladne organizacija White Counter monitor se je zbralo okoli 3700 ljudi.

Cvetje so danes med drugim položili tudi veleposlaniki ZDA, Velike Britanije in Evropske unije.

Ameriški veleposlanik John J. Sullivan v Moskvi je spomnil, da se je politik boril za boljšo prihodnost svoje države in državljanov. "Ostaja navdih za številne, ki stremijo k pravičnosti, transparentnosti in svobodi," so tvitnili pri veleposlaništvu.

Nemcov je bil z več streli v hrbet ubit v noči na 27. februar 2015 na mostu v bližini Kremlja. Veljal je za reformističnega politika. V 90. letih dvajsetega stoletja je bil tudi namestnik ruskega premierja. Nato je postal eden vodilnih obrazov opozicije in zagrizen kritik Putina.

V povezavi z njegovim umorom so leta 2017 na dolgoletne zaporne kazni obsodili pet moških, ki naj bi bili povezani s Čečenijo. Vendar pa nihče ne dvomi, da so bili to zgolj izvajalci atentata, medtem ko naročnik ostaja neznan.