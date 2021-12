Na območje gradu Windsor vdrl moški in grozil z atentatom na kraljico

Na videoposnetku, ki ga je pridobil časnik The Sun in je bil objavljen na računu Snapchata osumljenca le nekaj minut pred njegovim poskusom vdora, je mogoče videti zamaskiranega moškega s kapuco, ki v rokah drži samostrel. Pri tem nagovarja kamero in grozi, da bo poskusil ubiti kraljico. Dodal je, da gre za maščevanje za pokol, ki so ga leta 1919 zagrešile britanske sile proti protestnikom v Indiji.

19-letnega osumljenca so ustavili takoj po tistem, ko je zašel na območje gradu in ga aretirali zaradi suma vdora ali posega v zaščiteno območje ter posedovanja orožja. Kasneje je sicer policija sporočila, da so ga poslali v psihiatrično oskrbo.

V gradu so bili v tistem času kraljica Elizabeta II ter nekateri drugi člani kraljeve družine, med njimi princa Charles in Edward s soprogama. Moški ni vstopil v nobeno od poslopij, člani kraljeve družine pa so bili o dogodku obveščeni.

Poskusi vdora tako v prostore gradu Windsor kot tudi v Buckinghamsko palačo, kraljičino rezidenco v središču Londona, sicer niso redki. Najbolj nevaren poskus sega v leto 1982, ko se je tridesetletnemu Michaelu Faganu uspelo prebiti do kraljičine spalnice v Buckinghamski palači.