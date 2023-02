Golob in Pirc Musarjeva ponudila pomoč Turčiji in Siriji

EU je po katastrofalnem potresu na jugu Turčije aktivirala svoj mehanizem civilne zaščite in že usklajuje napotitev reševalnih ekip na prizadeto območje, je sporočil evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Iz tujine v Turčijo in Sirijo medtem prihajajo izrazi sožalja in napovedi pomoči. Tako vlada RS kot predsednica in ministrstvo za zunanje zadeve so izrazili zaskrbljenost nad stanjem v Turčiji in Siriji ter poudarili, da so pripravljeni priskočiti na pomoč.

Kot je pojasnil Lenarčič, so reševalci iz Nizozemske in Romunije že na poti na opustošeno območje, kjer je tresenje tal ponoči terjalo na stotine življenj. Da bodo njihovi reševalci še danes prispeli na cilj, je na Twitterju potrdil nizozemski premier Mark Rutte. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je zatrdil, da je EU "pripravljena pomagati". V imenu države in slovenskega naroda je sožalje izrekla tudi predsednica Nataša Pirc Musar, ki je zaželela hitro okrevanje ranjenim ter varno intervencijo reševalnim ekipam.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pomoč je ponudil predsednik vlade Robert Golob, ki je na družbenih omrežjih zapisal, da ga je ta potres močno pretresel.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije so sporočili, da so pripravljeni priskočiti na pomoč Turčiji in Siriji v teh težkih razmerah.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je v tvitu sporočil, da zavezniki Nata "mobilizirajo pomoč" po potresu. "Polna solidarnost z našo zaveznico Turčijo po tem grozljivem potresu," je dodal.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Iz sveta sicer v Turčijo in Sirijo prihajajo številni izrazi sožalja in obljube pomoči. Hitro pomoč prizadetim sta med drugim že napovedala nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock in španski premier Pedro Sanchez. Kljub sporom in napetim meddržavnim odnosom je Ankari pomoč oziroma napotitev svojih reševalnih ekip na prizadeto območje zagotovila tudi grška vlada. "Grčija bo nemudoma pomagala," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zatrdil grški premier Kiriakos Micotakis. Dpa ob tem piše, da so grški reševalci zelo izkušeni, saj so potresi v Grčiji pogosti, podobno kot v Turčiji. Obenem spominja, da je Grčija Turčiji med drugim izdatno pomagala po katastrofalnem potresu leta 1999, tej t. i. potresni diplomaciji pa je sledilo obdobje otoplitve odnosov med državama.

Vlada v Rimu je sporočila, da je svojo pomoč ponudila italijanska civilna zaščita ter da premierka Giorgia Meloni spremlja dogajanje in izraža sožalje vsem prizadetim. V Italiji so po potresu ponoči sicer izdali opozorilo zaradi nevarnosti cunamija in ljudi pozvali, naj se umaknejo z obale, ponekod so celo preventivno ustavili železniške povezave, a so alarm davi nato preklicali. Ruski predsednik Vladimir Putin je prav tako zagotovil vso potrebno pomoč, rusko ministrstvo za izredne razmere pa je pripravljeno na pomoč poslati dve letali, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Izrael je obljubil predvsem humanitarno pomoč, med drugim pri nujni obnovi hiš, in na območje pošilja svojo delegacijo.