Pohodniki našli mrtvi osebi, šlo naj bi za Slovenca

Pri eni od žrtev, 49-letni ženski, so našli osebni dokument. Druge osebe še niso uradno identificirali, domnevno naj bi šlo za enega od otrok prve žrtve. Za dokončno potrditev identitete in vzroka smrti bo potrebna obdukcija. Obe osebi sta bili oblečeni v športna oblačila in opremljeni za pohodništvo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Trupli sta bili v napredovali fazi razkroja. Preiskovalni sodnik, ki je opravil ogled kraja na približno 900 metrih nadmorske višine v bližini skalnih prepadov, ocenjuje, da bi smrt lahko nastopila v začetku junija.