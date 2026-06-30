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Pohodniki našli mrtvi osebi, šlo naj bi za Slovenca

Trbiž, 30. 06. 2026 22.41 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Karabinjeri

V ponedeljek zvečer so pohodniki na območju Belopeških jezer našli dve mrtvi osebi. Po dosedanjih ugotovitvah sta osebi najverjetneje umrli v gorski nesreči. Šlo naj bi za dva slovenska državljana.

Pri eni od žrtev, 49-letni ženski, so našli osebni dokument. Druge osebe še niso uradno identificirali, domnevno naj bi šlo za enega od otrok prve žrtve. Za dokončno potrditev identitete in vzroka smrti bo potrebna obdukcija. Obe osebi sta bili oblečeni v športna oblačila in opremljeni za pohodništvo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Trupli sta bili v napredovali fazi razkroja. Preiskovalni sodnik, ki je opravil ogled kraja na približno 900 metrih nadmorske višine v bližini skalnih prepadov, ocenjuje, da bi smrt lahko nastopila v začetku junija.

Karabinjeri
Karabinjeri
FOTO: Shutterstock

Avtomobil pokojne so danes našli na parkirišču. Ključi, ki so jih našli v njenem nahrbtniku, so ustrezali vozilu pokojne, poroča Ansa.

Preiskavo vodijo karabinjerji iz Trbiža, ki sodelujejo z gorsko reševalno enoto finančne policije in gasilci. Pred najdbo pohodnikov v Italiji niso izvajali iskalne akcije. Tudi Center za mednarodno policijsko in carinsko sodelovanje Vrata - Megvarje, ki skrbi za čezmejno sodelovanje med Italijo, Avstrijo in Slovenijo, ni prejel prijav o pogrešanih osebah, še dodaja Ansa.

belopeška jezera nesreča gore policija italija

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