Na območju EU prepovedali še tri ruske medije

Poleg Voice of Europe je Svet EU sankcioniral časnika Izvestija in Ruska Gazeta ter tiskovno agencijo Ria Novosti. Ti mediji so po navedbah Bruslja pod neposrednim ali posrednim nadzorom ruskih oblasti in imajo ključno vlogo pri širjenju in podpiranju propagande v podporo ruski agresiji v Ukrajini.