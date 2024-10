Na območju Jablanice in Konjica po poplavah pogrešajo še najmanj 10 ljudi

Vzpostaviti so uspeli cestno povezavo med Mostarjem in Jablanico, vendar je vožnja po njej dovoljena le za vozila reševalnih služb in nujne primere. Oblasti pozivajo ljudi, naj se ne podajajo na prizadeta območja.

Prebivalce uničenih območij, ki so ostali brez domov, so namestili v hotelih in domu starejših občanov v Jablanici, številni pa so se zatekli k sorodnikom in prijateljem, še navaja Fena.