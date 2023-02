Na območju katastrofe v Ohiu odsvetujejo pitje vode: 'Ne tvegajte!'

Guverner Mike DeWine je za CNN pojasnil, da analize kažejo, da je zrak v kraju East Palestine 12 dni po nesreči varen, da pa so opozorilo za vodo podali iz preventivnih razlogov. "Pozno v torek smo dobili rezultate analize vode v kraju in prvega vodnjaka, ki smo ga testirali. Voda je bila v redu," je dejal, a dodal, da so kljub temu prebivalce pozvali, naj uporabljajo ustekleničeno vodo. "Ne tvegajte," jih je pozval.

Dodal je, da oblasti še vedno preiskujejo možne ekološke posledice nesreče, med katero je v okolje ušla velika količina strupenih kemikalij, med drugim tudi rakotvorni vinil klorid.

Iztirjenje tovornega vlaka, ki so mu sledile eksplozije in požar, je namreč povzročilo pravo ekološko katastrofo, saj so na vsaj 11 vagonih prevažali nevarne kemikalije. Da bi preprečili večjo eksplozijo, so med sanacijo v cisterne naredili manjše luknje, da bi iz njih iztekal vinil klorid, ki so ga nato požgali. V zrak se je zato več dni dvigal črn oblak dima.

Po nesreči je poginilo okoli 3500 rib v bližnjih vodotokih vzdolž 12 kilometrov od kraja nesreče, je poročal Oddelek za naravne vire zvezne države Ohio.