Na območju, kjer so odkrili kosti pogrešanega dečka, potekajo številne analize

Včeraj pa smo poročali, da je naključni sprehajalec ob cesti videl številne kosti. Na kraj so prispeli tako policisti kot reševalci in forenziki, slednji pa so pozneje potrdili, da gre za kosti izgubljenega dečka.

Emile je počitnikoval pri starih starših v majhni francoski vasici Le Vernet v Alpah, ko je lansko poletje izginil neznano kam. In do včeraj ni bilo nobenih podatkov o tem, kje bi se deček lahko nahajal.

Forenzični strokovnjaki analizirajo tudi dečkovo lobanjo in skušajo na tak način ugotoviti vzrok njegove smrti. Vendar pa analiza preiskovalcem ne bo omogočila določiti datuma njegove smrti, francoske medije povzema Sky News. Vsekakor pa bodo skušali ugotoviti, ali je Emile umrl na kraju, kjer so bile najdene kosti.

Danes se preiskava nadaljuje, na območje so bili napoteni tudi antropologi, ki so analizirali zemljo, da bi ugotovili, kako dolgo so bile njegove kosti tam. "To imenujemo forenzična arheologija. Ideja je preveriti, ali obstajajo sledi, ki nam omogočajo, da vemo, ali so bile kosti prisotne dlje časa," je dejala polkovnica Marie-Laure Pezant , tiskovna predstavnica nacionalne žandarmerije.

V času izginotja je bilo v hiši okoli 10 ljudi, med njimi dečkove tete in strici. Dečka, ki je bil oblečen v rumeno majico in bele kratke hlače, sta na ulici pred hišo nazadnje videli dve osebi, nato se je vsaka sled za njim izgubila.

Francijo je pretresla novica, da se je v majhni vasici izgubil deček Emile. Njegova družina sicer prihaja iz mesta Marseille na jugovzhodu Francije, v Le Vernetu pa so počitnikovali pri sorodnikih. Družina naj bi se odpravljala na pohodniški izlet, in ko so starši malčka želeli posesti v avto, so ugotovili, da je deček izpred hiše izginil.

Na terenu so sicer tudi psi, ki so specializirani za iskanje človeških ostankov, saj nekaj delov dečkovega telesa še vedno niso našli.

Nacionalna žandarmerija naj bi na območje napotila tudi tri brezpilotna letala, opremljena z multispektralnimi senzorji. Droni bodo "zelo natančno preslikali celotno prizorišče s fotografiranjem in ga nato rekonstruirali v 3D in 2D," je pojasnil poročnik Aurelien S., vodja forenzičnega oddelka Nacionalne žandarmerije. To pomeni, da bodo preiskovalci imeli vedno dostop do prizorišča, kar jim bo omogočilo, da natančno spremljajo teren.

Dan za tem, 9. julija, je policija objavila poziv vsem, ki bi o izginulem dečku kar koli vedeli. Sprožili so obsežno iskalno akcijo, v kateri je sodelovalo skoraj 500 prostovoljcev. Dečka je iskalo več deset policistov in vojakov, ekipe reševalnih psov in helikopter. Preiskali so 30 stavb, 12 vozil in prečesali 12 hektarjev terena, območje so za določen čas tudi zaprli. Zaslišali so 25 ljudi.

Francoske oblasti so si pri iskanju pomagale tudi z zvočnim posnetkom dečkove mame, ki so ga predvajali prek zvočnikov na helikopterju. Iskanje so 13. julija prekinili in se osredotočili na analizo pridobljenih informacij.