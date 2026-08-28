Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Na območju nacističnega taborišča bodo zgradili poslovni objekt

Leobersdorf, 28. 08. 2026 10.31 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Mauthausen

Gradnja poslovnega objekta na delu nekdanjega območja nacističnega koncentracijskega taborišča v Avstriji je sprožila veliko pomislekov. Vodja lokalne kampanje za ohranitev dela območja Erich Strobl je povedal, da je "žalostno, da se na kraju, ki je tako močno zaznamovan z zgodovino, zdaj gradi in se ga žrtvuje gospodarstvu".

Na zaraščenem polju je danes vidnih le nekaj razpadajočih betonskih blokov, ki so ostali od nekdaj obsežnega kompleksa nacističnega prisilnega dela v okolici avstrijskega mesta Leobersdorf. Načrti za gradnjo poslovnega parka na tem območju, v katerem sta predvidena hladilno skladišče in trgovina diskontne trgovske verige Lidl, piše Euronews, so sprožili mnogo kritik.

Mnogi so prepričani, da bi morala Avstrija, ki se sicer težko sooča s svojo nacistično preteklostjo, več narediti za zaščito teh območij.

Po tem, ko je nacistična Nemčija leta 1938 priključila Avstrijo, je kompleks Weinberglager služil kot taborišče za tisoče vojnih ujetnikov in prisilnih delavcev. Pozneje je na tem območju deloval tudi podtabor Hirtenberg koncentracijskega taborišča Mauthausen, ki je bilo eno največjih avstrijskih taborišč, namenjenih izključno ženskam.

Mauthausen
Mauthausen
FOTO: Natalija Švab

V Hirtenbergu je bilo med septembrom 1944 in aprilom 1945 zaprtih okoli 400 žensk, večinoma iz Sovjetske zveze, pa tudi iz Italije in Poljske. Prisiljene so bile izdelovati strelivo za pehoto v bližnjem tovarniškem kompleksu.

Čeprav so se nekatere ruševine tovarne ohranile, so bile barake taborišča in večina drugih objektov po vojni postopoma porušene, preurejene za druge namene ali uničene.

Bertrand Perz, zgodovinar, ki se specializira za taborišče Mauthausen, je za AFP povedal, da območje Hirtenberga ostaja "zgodovinsko pomembno", deloma zato, ker so bile zapornice Mauthausna v kulturi spominjanja potisnjene na rob.

Arheološki ostanki "niso zadostni"

Arheološke raziskave so odkrile ohranjene sledi nekdanjega kompleksa taborišča, vendar je avstrijski Zvezni urad za spomeniško varstvo sklenil, da ostanki "niso zadostni" za razglasitev območja za spomenik.

Zdaj, ko so na območje prišli buldožerji, so aktivisti znova pozvali k njegovi ohranitvi. "Nekdanjega koncentracijskega taborišča ne bi smeli pozidati z novimi objekti," je sporočil Mednarodni odbor Mauthausen.

Josef Pumberger, član upravnega odbora avstrijskega odbora Mauthausen, je za AFP, ko je stal pred območjem, kjer iz tal že rastejo sivi stebri, povedal, da čuti "žalost, jezo, bes, da se lahko kaj takega v Avstriji zgodi leta 2026".

Projekt je sprožil polemike tudi zato, ker je bilo zemljišče prej v lasti podjetja, povezanega z lokalnim županom Andreasom Ramharterjem. Podjetje ga je v letih 2022 in 2023 prodalo za več kot 15 milijonov evrov, poročajo lokalni mediji. Avstrijsko podjetje TRA LEO GmbH & Co KG, ki je zemljišče kupilo, je za AFP povedalo, da je ponudilo podporo pri postavitvi spominskega obeležja na območju.

Lidl je potrdil načrte za odprtje trgovine v načrtovanem poslovnem parku, vendar poudaril, da bo ta stala "ne neposredno na območju nekdanjega koncentracijskega taborišča, temveč na sosednji parceli".

avstrija taborišče nacizem

Trije umorjeni otroci: ukazovalen glas, načrt ali popoln (očetov) zločin?

24ur.com Bo v nacističnih predorih, ki so jih gradili taboriščniki, luksuzen bunker za bogataše?
24ur.com Kaj bo zraslo na degradiranem zemljišču poleg železniške postaje Ljubljana?
24ur.com Zvezali so ga in utopili: 'V človeku je preveč zlobe in zelo malo dobrote'
24ur.com Gradnja hotela Trumpovega zeta v Beogradu: ključni dokument ponarejen
24ur.com V Hitlerjevi rojstni hiši odprli policijsko postajo
24ur.com Med revolucionarnim Me 262 in črno označenimi trupli: 'Bolan sistem'
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
O Marija, koliko Marij! Nekoč povsod, danes vse redkeje
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
Otroci odločajo, starši plačujejo: tako danes nakupuje generacija Alpha
Otroci odločajo, starši plačujejo: tako danes nakupuje generacija Alpha
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
zadovoljna
Portal
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
3 znamenja, ki jih čaka najbolj romantičen konec poletja
3 znamenja, ki jih čaka najbolj romantičen konec poletja
Obleke v videzu spalne srajce, so največji modni hit: tako jih nosimo tudi po 40. letu
Obleke v videzu spalne srajce, so največji modni hit: tako jih nosimo tudi po 40. letu
Ena najbolj ikoničnih romantičnih filmskih scen 90. ni bila zaigrana
Ena najbolj ikoničnih romantičnih filmskih scen 90. ni bila zaigrana
vizita
Portal
Učiteljico športne vzgoje je prizadela kruta bolezen
Ekstremni vročinski valovi ogrožajo milijarde starejših
Ekstremni vročinski valovi ogrožajo milijarde starejših
Protivnetna moč začimb: kako naravne sestavine krepijo telo
Protivnetna moč začimb: kako naravne sestavine krepijo telo
Naravni način za spodbujanje prebave s pomočjo kivija
Naravni način za spodbujanje prebave s pomočjo kivija
cekin
Portal
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Vas ob upokojitvi čaka finančni šok? Preverite, koliko bi morali imeti privarčevanega
Vas ob upokojitvi čaka finančni šok? Preverite, koliko bi morali imeti privarčevanega
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
moskisvet
Portal
Kralj, ki je živel za šport, jadranje in naravo
Avto so mu ukradli leta 1993. Po 33 letih ga je policija našla
Avto so mu ukradli leta 1993. Po 33 letih ga je policija našla
Vidite pentljo ali nekaj povsem drugega? Napaka, ki je ne more več spregledati
Vidite pentljo ali nekaj povsem drugega? Napaka, ki je ne more več spregledati
Kaj moški v resnici iščejo na ribolovu?
Kaj moški v resnici iščejo na ribolovu?
dominvrt
Portal
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
Ne čakajte na moker madež: 7 mest, kjer lahko skrivoma pušča voda
Ne čakajte na moker madež: 7 mest, kjer lahko skrivoma pušča voda
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
okusno
Portal
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Ali je jogurt dobra izbira za večerjo?
Ali je jogurt dobra izbira za večerjo?
Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela
Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela
voyo
Portal
Diana
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Živalska patrulja
Živalska patrulja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907