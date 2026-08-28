Na območju nacističnega taborišča bodo zgradili poslovni objekt

Na zaraščenem polju je danes vidnih le nekaj razpadajočih betonskih blokov, ki so ostali od nekdaj obsežnega kompleksa nacističnega prisilnega dela v okolici avstrijskega mesta Leobersdorf. Načrti za gradnjo poslovnega parka na tem območju, v katerem sta predvidena hladilno skladišče in trgovina diskontne trgovske verige Lidl, piše Euronews, so sprožili mnogo kritik. Mnogi so prepričani, da bi morala Avstrija, ki se sicer težko sooča s svojo nacistično preteklostjo, več narediti za zaščito teh območij. Po tem, ko je nacistična Nemčija leta 1938 priključila Avstrijo, je kompleks Weinberglager služil kot taborišče za tisoče vojnih ujetnikov in prisilnih delavcev. Pozneje je na tem območju deloval tudi podtabor Hirtenberg koncentracijskega taborišča Mauthausen, ki je bilo eno največjih avstrijskih taborišč, namenjenih izključno ženskam.

Mauthausen FOTO: Natalija Švab

V Hirtenbergu je bilo med septembrom 1944 in aprilom 1945 zaprtih okoli 400 žensk, večinoma iz Sovjetske zveze, pa tudi iz Italije in Poljske. Prisiljene so bile izdelovati strelivo za pehoto v bližnjem tovarniškem kompleksu. Čeprav so se nekatere ruševine tovarne ohranile, so bile barake taborišča in večina drugih objektov po vojni postopoma porušene, preurejene za druge namene ali uničene. Bertrand Perz, zgodovinar, ki se specializira za taborišče Mauthausen, je za AFP povedal, da območje Hirtenberga ostaja "zgodovinsko pomembno", deloma zato, ker so bile zapornice Mauthausna v kulturi spominjanja potisnjene na rob.

Arheološki ostanki "niso zadostni"