Na območju nekdanje šole in internata našli posmrtne ostanke 215 otrok

V Kanadi so na območju nekdanje šole in internata za pripadnike avtohtone skupnosti našli posmrtne ostanke 215 otrok, starih tudi le tri leta, kar je kanadski premier Justin Trudeau označil za srhljivo. Šolo Kamloops Indian Residential School v Britanski Kolumbiji so sicer zaprli leta 1978.

icon-expand Leta 2008 se je kanadska vlada uradno opravičila ravnanje z avtohtonimi družinami. (Fotografija je simbolna) FOTO: iStock "V skupnosti se je o tem govorilo, zdaj pa smo te domneve potrdili," je v imenu Tk'emlúps te Secwépemc Nation dejala Rosanne Casimir in dodala, da imajo v tem trenutku več vprašanj kot odgovorov. Tk’emlups te Secwepemc je ena največjih od 17 skupin, v katere je bilo razdeljeno ljudstvo Secwepemc, ko je Britanska Kolumbija okoli 1860 vzpostavila sistem rezervatov. Kanadski sistem rezidenčnih šol je sicer prisilno ločeval avtohtone otroke od njihovih družin. Preiskava iz leta 2015 ga je označila za "kulturni genocid". Poročilo, ki je sledilo preiskavi, je dokumentiralo grozljive fizične zlorabe, posilstva, podhranjenost in druga grozodejstva, ki jih je utrpelo veliko od 150.000 otrok, ki so obiskovali šole, ki jih je običajno vodila krščanska cerkev. Ugotovili so, da je med obiskovanjem rezidenčnih šol umrlo več kot 4.100 otrok, a ocenjujejo, da 215 otrok, pokopanih na območju nekdanje največje kanadske rezidenčne šole, ki so jih odkrili zdaj, v to statistiko ni vključenih. Trudeau je ob tem zapisal, da je novica o odkritju boleč opomin na temno in sramotno poglavje zgodovine Kanade. Leta 2008 se je kanadska vlada uradno opravičila za ravnanje z avtohtonimi družinami. Iz Tk'emlúps te Secwépemc so še sporočili, da bodo zdaj sodelovali z mrliškim oglednikom, predhodne ugotovitve preiskave pa naj bi imeli do sredine junija. icon-expand