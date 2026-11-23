Prebivalci četrti Uskumruköy, na severu širšega mestnega območja Istanbula, so dobili navodila, naj ne zapuščajo svojih domov. Na območju so namreč opazili levinjo.
"Vse prebivalce naprošamo, naj ostanejo doma, da bi se izognili poškodbam in da ne bi ovirali iskalne akcije," je pozval župan Sariyerja, pod katerega sodi tudi Uskumruköy, Mustafa Oktay Aksu.
Žival je v nedeljo videl eden od prebivalcev in takoj obvestil oblasti, pozneje so ugotovili, da jo je posnela tudi nadzorna kamera.
"Odkrili smo lokacijo levinje, zdaj pa izvajamo potrebne ukrepe, da jo ujamemo živo," so danes sporočili iz urada istanbulskega guvernerja. Iskanje se je osredotočalo na gozdnato območje v okolici Uskumruköya, sodelovali pa so veterinarji ter ekipe, opremljene s termovizijskimi kamerami.
Kje natančno so levinjo našli, ni znano, prav tako ne, komu in kdaj je pobegnila. Mustafa Oktay Aksu je dejal, da preiskujejo, ali jo je vzgajal zasebnik. V Turčiji je namreč prepovedano gojiti plenilce in druge živali, ki veljajo za agresivne, kot domače živali.
Uskumruköy leži ob Belgradskem gozdu, eni najbolj priljubljenih mestnih izletniških točk.
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