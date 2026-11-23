Prebivalci četrti Uskumruköy, na severu širšega mestnega območja Istanbula, so dobili navodila, naj ne zapuščajo svojih domov. Na območju so namreč opazili levinjo.

"Vse prebivalce naprošamo, naj ostanejo doma, da bi se izognili poškodbam in da ne bi ovirali iskalne akcije," je pozval župan Sariyerja, pod katerega sodi tudi Uskumruköy, Mustafa Oktay Aksu.

Žival je v nedeljo videl eden od prebivalcev in takoj obvestil oblasti, pozneje so ugotovili, da jo je posnela tudi nadzorna kamera.