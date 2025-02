Na oddaljeni obali Tasmanije nasedlo več kot 150 malih ork

Nasedle male orke na plaži na severozahodni obali Tasmanije je po naključju odkril eden od lokalnih prebivalcev, ki je v morju lovil ribe. "Morje je pljuskalo, male orke pa so se vrtele in počasi zarivale v pesek," je za AP povedala Jocelyn Flint, ki jo je sin obvestil, da je na plaži zagledal nasedle živali. "Med nasedlimi so tudi mladiči, res je žalostno."

Takoj so aktivirali pomorske strokovnjake, med njimi tudi veterinarje, a jih na plaži niso čakali lepi prizori, od 157 kitov jih je bilo živih le še 90. Le nekaj ur pred tem je bilo živih 136.

Reševanje je trajalo več ur, saj so se male orke nahajale na nedostopnem predelu otoka, dostop do njih je bil otežen tudi po morju, posledično so tudi za dostavo vse specializirane opreme potrebovali veliko časa. Sprva sicer niso vedeli, ali bo katera od živali, ki tehtajo od 500 kilogramov pa vse do treh ton, lahko znova splavala.