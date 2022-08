Na odru v New Yorku moški napadel pisatelja Salmana Rushdieja

Policisti so napadalca takoj prijeli in odpeljali:

Rushdie se je rodil v Mumbaju v letu indijske neodvisnosti kot sin uspešnega poslovneža. Velja tako za mojstrskega pripovedovalca in ikono svobode izražanja kot provokatorja. Mednarodni preboj mu je prinesel roman Otroci polnoči, za katerega je leta 1981 prejel prestižno bookerjevo nagrado. V romanu Rushdie pripoveduje zgodbo o ločitvi Indije od Britanskega imperija. Temelji na življenjskih zgodbah protagonistov, ki so rojeni v trenutku indijske neodvisnosti in obdarjeni z nadnaravnimi sposobnostmi.

Mednarodno prepoznavnost, a na drugačen način, mu je prinesel roman Satanski stihi, ki so ga nekateri muslimani obsodili kot bogokletnega. Polemika je dosegla vrhunec, ko je ajatola Homeini nad njim razglasil fatvo in s tem pozval k umoru Rushdieja in vseh, ki so bili vpleteni v distribucijo knjige. Kasneje je bil dejansko ubit japonski prevajalec njegovega romana. Rushdie sam je bil prisiljen, da se skrije. Dobil je tudi policijsko zaščito.

Sedaj njegova svoboda gibanja ni več omejena in ne potrebuje več telesnih stražarjev, a leta skrivanja so pustila sledi. To obdobje je opisal v avtobiografiji iz leta 2012 z naslovom Joseph Anton, kar je njegov psevdonim, ki si ga je izbral ob izreku fatve.

Rushdie je objavil več kot 20 leposlovnih, strokovnih in drugih del. Leta 2007 ga je britanska kraljica razglasila za viteza. Pri svojih 75 letih za zdaj prav nič ne kaže, da se bo kmalu upokojil. Ravno nasprotno, vedno znova se vpleta v vroče družbene razprave.