Na odtok bazena prisesalo še eno deklico: 'Lahko bi se končalo tragično'

V Italiji še zmeraj odmeva smrt 11-letne deklice, ki je v bolnišnici umrla dva dni po tem, ko je njene lase posrkalo v odtok bazena, ona pa je ostala ujeta pod vodo. Da tovrstne nesreče niti niso tako redke, so pisali že minuli teden, ko so opozarjali, da je bila to že druga nesreča v podobnih razmerah v Liguriji od maja.

Zdaj je za Rai News spregovorila družina še ene deklice, ki je 9. julija med enodnevnim izletom z rekreacijskim centrom v poletnem taboru doživela podoben incident. Deklici je namreč v odtok bazena posrkalo nogo, ustvaril se je vakuum in deklica se sama ni mogla rešiti.

Na srečo je otrok zaradi hitrega posredovanja tamkajšnjih zaposlenih naposled odnesel le z veliko modrico in rano na območju, kjer se je ustvaril vakuum. Preiskave v bolnišnici so kasneje pokazale, da je utrpela hud hematom.