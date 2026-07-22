Na odtok bazena prisesalo še eno deklico: 'Lahko bi se končalo tragično'

V Italiji še zmeraj odmeva smrt 11-letne deklice, ki je v bolnišnici umrla dva dni po tem, ko je njene lase posrkalo v odtok bazena, ona pa je ostala ujeta pod vodo. Da tovrstne nesreče niti niso tako redke, so pisali že minuli teden, ko so opozarjali, da je bila to že druga nesreča v podobnih razmerah v Liguriji od maja.
Zdaj je za Rai News spregovorila družina še ene deklice, ki je 9. julija med enodnevnim izletom z rekreacijskim centrom v poletnem taboru doživela podoben incident. Deklici je namreč v odtok bazena posrkalo nogo, ustvaril se je vakuum in deklica se sama ni mogla rešiti.
Na srečo je otrok zaradi hitrega posredovanja tamkajšnjih zaposlenih naposled odnesel le z veliko modrico in rano na območju, kjer se je ustvaril vakuum. Preiskave v bolnišnici so kasneje pokazale, da je utrpela hud hematom.
Starši so incident prijavili na policijo, vendar pa prijava ni bila usmerjena zoper odgovorne za kopališče. Prav tako niso terjali odgovornosti od posameznih oseb niti niso vložili uradnih ovadb proti upravljavcem objekta. S prijavo so želeli predvsem opozoriti na morebitna tveganja, povezana s črpalnimi in odtočnimi sistemi v bazenih.
"Kaj če bi namesto njene noge prisesalo roko? Kaj če bi imela spuščene lase in ne bi imela kopalne kape? To bi bila tragedija," sta prepričana njena starša.
Lastniki kompleksa medtem pojasnjujejo, da je bazen nadzemni ter da je sesalna naprava zelo majhna ter opremljena z zahtevano zaščitno rešetko. Vztrajajo tudi, da je objekt upošteval varnostne predpise ter zanikajo kakršne koli morebitne pomanjkljivosti ali obtožbe, da bazen ne bi bil skladen s predpisi.
Italijanska tiskovna agencija Ansa ob tem poroča, da so lastniki napovedali tudi, da bodo sprejeli "ustrezne ukrepe" zoper vse zahtevke, ki bi lahko škodovali ugledu objekta.
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