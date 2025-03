Na ogled legendarne rdeče kopalke Pamele Anderson

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Uroša je povozil avtomobil, voznik avta pa je pobegnil s kraja nesreče. Uroša so odpeljali v bolnišnico in kljub lahkim telesnim poškodbam, ki jih je dobil pri nesreči, so ga zadržali na opazovanju. Njegova žena ga je vsa obupana obiskala in sedela ob njegovi bolniški postelji, ko so Uroša obiskali policisti. "Slišali smo, da vas je podrl avtomobil in pobegnil s kraja nesreče. Ste si morda kaj zapomnili, kar bi pomagalo izslediti storilca?" "Ja, na registrski tablici so bile številke, ki so rojstni dan moje žene!" "Daj no daj," se je oglasila žena. "Saj se ti ni zgodilo nič hudega!"