Na ogled postavili domači arzenal, s katerim so kljubovali Američanom

V prvem delu muzeja so talibani na ogled postavili različno orožje in mine, ki so jih izdelali sami. V drugem so razstavili orožje in strelivo, ki so ga zasegli pripadnikom vojske ZDA in zveze Nato, vključno z GPS napravami in težkimi mitraljezi, kar naj bi poudarilo neravnopravnost oboroženih spopadov.
Tretji del še dodatno poveličuje boj talibanov z "ohranjenimi relikvijami mučenikov in samomorilskih napadalcev, vključno z njihovimi osebnimi predmeti in ročno izdelanim orožjem", četrti del pa prikazuje "zgodovinske artefakte".
Med eksponati so med drugim mine, ki so jih talibani izdelali iz običajnih gospodinjskih predmetov, kot so plinske jeklenke, ekonom lonci, sodi za olje in celo termovke za čaj, pa tudi replika samomorilskega jopiča.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Kot je povedal prvi mož za informiranje in kulturo v provinci Vardak Habibulah Mudžahid, kjer stoji omenjeni muzej, so z izjemo samomorilskega jopiča v muzeju vsi razstavni predmeti originalni. Kot je še dodal, je trenutno v muzejski zbirki, ki jo bodo še dopolnjevali, več kot 200 predmetov.
Prosta pot do vrenitve na oblast
Muzej so talibani odprli pred četrto obletnico svoje vrnitve na oblast v Afganistanu. 15. avgusta 2021 so talibani vkorakali v Kabul in ga zavzeli brez boja ter tako po padcu prozahodne afganistanske vlade in kaotičnem umiku sil ZDA in Nata ponovno prevzeli oblast v državi.
Zmaga talibanov je končala 20-letno vojno, v kateri je bil njihov doma narejeni arzenal, ki je zdaj na ogled v muzeju, eden od dejavnikov pri izčrpavanju in končnem porazu njihovih vojaških nasprotnikov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.