Na ogled postavili domači arzenal, s katerim so kljubovali Američanom

Talibani so v Afganistanu odprli vojaški muzej, v katerem so na ogled postavili orožje in eksplozivna sredstva, ki so jih sami izdelovali med dvajsetletnim vojaškim konfliktom z mednarodnimi silami pod vodstvom zveze Nato. Muzej, ki so ga poimenovali Mudžahid narodni muzej in stoji zahodno od prestolnice Kabul, je razdeljen na štiri dele, kot ga opisujejo, pa ponuja pogled na vojaško dogajanje v deželi pod Hindukušem skozi oči zmagovalcev.

V prvem delu muzeja so talibani na ogled postavili različno orožje in mine, ki so jih izdelali sami. V drugem so razstavili orožje in strelivo, ki so ga zasegli pripadnikom vojske ZDA in zveze Nato, vključno z GPS napravami in težkimi mitraljezi, kar naj bi poudarilo neravnopravnost oboroženih spopadov.

Tretji del še dodatno poveličuje boj talibanov z "ohranjenimi relikvijami mučenikov in samomorilskih napadalcev, vključno z njihovimi osebnimi predmeti in ročno izdelanim orožjem", četrti del pa prikazuje "zgodovinske artefakte".

Med eksponati so med drugim mine, ki so jih talibani izdelali iz običajnih gospodinjskih predmetov, kot so plinske jeklenke, ekonom lonci, sodi za olje in celo termovke za čaj, pa tudi replika samomorilskega jopiča.

Kot je povedal prvi mož za informiranje in kulturo v provinci Vardak Habibulah Mudžahid, kjer stoji omenjeni muzej, so z izjemo samomorilskega jopiča v muzeju vsi razstavni predmeti originalni. Kot je še dodal, je trenutno v muzejski zbirki, ki jo bodo še dopolnjevali, več kot 200 predmetov.

Prosta pot do vrenitve na oblast

Muzej so talibani odprli pred četrto obletnico svoje vrnitve na oblast v Afganistanu. 15. avgusta 2021 so talibani vkorakali v Kabul in ga zavzeli brez boja ter tako po padcu prozahodne afganistanske vlade in kaotičnem umiku sil ZDA in Nata ponovno prevzeli oblast v državi.