Na Otoku v strahu pred 'ledeno pošiljko', številni pa brez ogrevanja

Velika Britanija se pripravlja na nevarno mrzlo vreme, ki bo Otok zajelo konec tedna. Ranljivim skupinam zato svetujejo, naj domove ogrevajo na vsaj 18 stopinj Celzija, se oblačijo večplastno in jedo tople obroke, da se zaščitijo pred mrazom. A številni si zaradi trenutne draginje tega preprosto ne morejo privoščiti, ugotavlja nova raziskava.

Več kot trije milijoni gospodinjstev z nizkimi dohodki v Veliki Britaniji si ne morejo privoščiti ogrevanja svojih domov. Ker bo Otok kmalu zajelo izredno mrzlo vreme, bi lahko bilo ogroženo zdravje številnih ranljivih skupin, kaže nova raziskava, o kateri poroča SkyNews. Na Otok namreč prihaja mrzel zrak z Arktike, ki bi lahko do konca tedna prinesel temperature vse do –10 stopinj Celzija. Tako nizke temperature so neobičajne za Veliko Britanijo, domovi tam pa so praviloma slabše izolirani.

Opozorilo za prebivalce, a številni nasvetov ne morejo upoštevati Agencija Združenega kraljestva za zdravje in varnost je izdala opozorilo pred mrzlim vremenom z nasveti za ranljive skupine, med drugim jim svetujejo, da domove ogrejejo na vsaj 18 stopinj Celzija. Toda številni si tega ne morejo privoščiti, saj ne zmorejo kupiti toplih oblačil ali si privoščiti plačila računov za ogrevanje in hrano, so ugotovili.

