Na Otoku 'ekstremno zaskrbljujoč' porast okužb z novim koronavirusom

V Veliki Britaniji so potrdili največje število okužb z novim koronavirusom doslej. Potrdili so 53.135 novih primerov, potem ko so v ponedeljek prvič poročali o več kot 40.000 okužbah. Oblasti so zaskrbljene zaradi hitrega naraščanja okužb in okrepljenega pritiska na zdravstvo.

Kot je dejal britanski minister za zdravje Matt Hancock,je največje število novih primerov okužb s koronavirusom v dveh zaporednih dneh lahko razlog za 'ekstremno zaskrbljenost'. Kot je dodal Hancock pred napovedanimi novimi zaostritvami v sredo, je treba virus zatreti, dokler prebivalstvo ne bo zaščiteno s cepivom, da bi rešili življenja in poskrbeli za zdravje državljanov, poročaBBC. icon-expand V Veliki Britaniji so med prvimi državami začeli s cepljenjem prebivalstva. FOTO: AP V bolnišnicah v Angliji in Walesu se namreč zdaj zdravi več bolnikov s covidom-19 kot na vrhuncu prvega vala aprila. V zadnjih 24 urah je umrlo še 414 bolnikov s covidom-19, skupno 71.567. Skupno so doslej v državi potrdili skoraj 2,383 milijona okužb z novim koronavirusom. icon-expand Zaostrovanje ukrepov v Veliki Britaniji. FOTO: AP Velika Britanija je ena najhuje prizadetih evropskih držav v pandemiji covida-19. V večjem delu države veljajo strogi karantenski ukrepi, omejitve potovanj, ponekod pa morajo ljudje ostati doma. Spomnimo Novi sev koronavirusa se iz Velike Britanije, kjer se je prvič pojavil septembra, že širi po Evropi in svetu. Primere okužbe z novo različico so že potrdili na Nizozemskem, Danskem, v Italiji in Avstraliji. Podatkov, da bi ga imeli tudi v Sloveniji, za zdaj ni. O novem sevu virusa še ni veliko znanega. Se pa hitreje širi, je za kar 70 odstotkov bolj nalezljiv, a naj ne bi povzročal težjega poteka bolezni ali večje smrtnosti. Prav tako naj bi nanj učinkovala cepiva. Velika Britanija se je že popolnoma zaprla, ukrepe pa zaostrujejo tudi ostale evropske države. icon-expand