Na otoku Ischia pred prihodom obilnega deževja evakuirajo prebivalce

Rumeno vremensko opozorilo, ki je najnižja stopnja opozorila, naj bi veljalo do nedelje.

Oblasti dežele Kampanija so opozorile, da pričakujejo intenzivne padavine, ki bodo povzročile nevarnost proženja zemeljskih plazov, hitrih blatnih tokov, skalnih podorov in poplav od otoka Ischia do Neaplja in vulkana Vezuv.