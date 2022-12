Na otoku Java kljub umiritvi vulkana nadaljujejo z evakuacijami

Po izbruhu vulkana, ki se nahaja približno 800 kilometrov jugovzhodno od indonezijske prestolnice Džakarta, so oblasti sprožile evakuacijo prebivalcev bližnjih vasi, ki so jo danes nadaljevali. Pristojni pa so kljub zmanjšani aktivnosti vulkana opozorili na nevarnost vročega pepela in tokov ohlajene lave. Na območju najbolj prizadetih vasi Sumberwuluh in Supiturang, kjer so bili domovi in mošeje prekriti z ostanki vulkanskega izbruha, so razporedili na stotine reševalcev. Svoje domove je doslej zapustilo 2489 ljudi, ki so se zatekli v enajst evakuacijskih centrov, je za lokalno televizijo povedal tiskovni predstavnik indonezijske agencije za ublažitev nesreč Abdul Muhari.

Oblasti so napovedale razglasitev izrednih razmer za prihodnja dva tedna in ljudem na območju razdelile brezplačne maske za zaščito pred pepelom.