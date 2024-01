Na otoku Murter začeli odstranjevati nezakonito zgrajene kampe

Hrvaški mediji poročajo o tem, da so oblasti začele z rušitvijo nezakonito zgrajenih turističnih kampov na Murterju.

Odstranjevanje nezakonito zgrajenih kampov na Murterju se je začelo dva meseca po tem, ko je hrvaška policija na območju Zagreba in Šibenika pridržala pet ljudi zaradi suma zlorabe položaja in pooblastil. Med petimi pridržanimi naj bi bili lastnik kampa na Murterju Dario Filipi, nekdanji predsednik hrvaškega združenja kampov Eduard Maržić ter nekdanja vodja urada za gospodarstvo in turizem Šibeniško-kninske županije Neda Livljanić.

Predmet preiskave je bil sporno dovoljenje za kamp na Murterju, ki ga je pred dobrim letom izdal šibeniško-kninski urad za turizem.

Gradbena inšpekcija je lani do novembra na območju celotne države opravila 3700 inšpekcijskih nadzorov. Inšpektorji so izdali 457 denarnih kazni v skupni višini 3,28 milijona evrov. Zaradi nezakonite gradnje na zaščitenih območjih so vložili tudi 49 kazenskih ovadb.

Od aprila 2019 so gradbeni inšpektorji po podatkih državnega inšpektorata opravili več kot 32.000 nadzorov in začeli več kot 7000 postopkov rušenja.