Na Otoku nameravajo zgraditi osem novih jedrskih elektrarn

Britanski premier Boris Johnson je dejal, da bo strategija, vključno z novimi načrti za jedrsko energijo in vetrne elektrarne na morju, zmanjšala odvisnost Velike Britanije od tujih virov energije. V skladu z novimi vladnimi načrti bo ustanovljen nov organ Great British Nuclear, ki bo okrepil britanske jedrske zmogljivosti, da bi do leta 2050 iz tega vira pridobivali do 24 gigavatov električne energije, kar je četrtina predvidenega povpraševanja po električni energiji. Po Johnsonovih besedah bo načrt britansko energijo naredil "čistejšo, cenovno ugodnejšo in varnejšo" , ob tem pa je obljubil, da bodo "namesto novega reaktorja vsako desetletje imeli nov reaktor vsako leto" .

Načrt se osredotoča tudi na sončno energijo in energijo iz vetrnih elektrarn na morju. Na razočaranje okoljevarstvenikov pa so bile vetrne elektrarne na kopnem, ki so cenejše in se jih zgradi hitreje kot tiste na morju, postavljene na stranski tir. Prav tako so kritični do načrtov vlade za izdajo novih dovoljenj za črpanje nafte in plina v Severnem morju. Ti načrti so po mnenju okoljevarstvenikov v posmeh zakonsko zapisani zavezi britanske vlade, da bo Velika Britanija do leta 2050 postala ogljično nevtralna.

"To ni strategija energetske varnosti in ne bo pripomoglo k nižjim računom za energijo," je prepričan Ed Matthew iz organizacije E3G, ki se ukvarja s podnebnimi spremembami. "Ta strategija se v celoti ne zoperstavlja Putinovemu nasilju, ne zmanjšuje težav zaradi naraščajočih računov za energijo in ne obvladuje naraščajoče podnebne krize," je dejala Rebecca Newsom iz britanskega Greenpeacea.

Energetski minister Kwasi Kwarteng je zanikal obtožbe, da je vlada obrnila hrbet ogljični nevtralnosti. "Sploh ne. To je še vedno zapisano v zakonu, na to smo osredotočeni," je dejal. "Seveda pa glede na dogajanje po svetu in pritisk na cene energije delamo tudi veliko drugih stvari, da bi zagotovili ponovno energetsko neodvisnost Velike Britanije," je dejal.

Vlada je sicer priznala, da bo strategija na kratki rok le malo pripomogla k nižjim računom gospodinjstev za energijo.