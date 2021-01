Na Otoku ob polnoči izstopili iz carinske unije in enotnega evropskega trga

Prvi tovornjaki, ki so prispeli na mejo med EU in Združenim kraljestvom, so v državo vstopili brez težav. "Vse je teklo gladko in tako kot pred 23. uro. Zelo zelo mirno je. Skladno z napovedmi je zelo malo tovornjakov,"je po opravljenih prvih carinskih postopkih za BBC sporočil John Keefe, tiskovni predstavnik železniškega predora pod Rokavskim prelivom, znanega kot Evrotunel.

Prvi trajekt iz Združenega kraljestva pa je na Irsko prispel danes malo pred 7. uro po srednjeevropskem času. Na trajektu iz Holyheada v Walesu v irski Dublin je bilo po navedbah BBC okoli deset tovornjakov, vsi pa so prve postopke na mejah opravili brez zamud.

Kasneje je trajektno podjetje Stena Line tvitnilo, da so morali zaradi neustreznih dokumentov šest tovornjakov s tega trajekta zavrniti in jim niso dovolili vstopa na Irsko.

Številni svarijo, da bo v prihodnjih dneh in tednih prihajalo do zapletov in zamud zaradi številnih sprememb v postopkih in poslovanju za podjetja po izstopu Združenega kraljestva iz evropskega enotnega trga in carinske unije.

Irska vlada je opozorila predvsem na spremembe pri dobavi blaga. Kot je za BBC dejal irski zunanji minister Simon Coveney, bo trgovina zagotovo motena zaradi veliko več nadzora, carinskih deklaracij in birokracije. Severna Irska sicer ostaja del evropskega notranjega trga, a med Združenim kraljestvom in Irsko je po novem carinska meja na Irskem morju.

"To je izjemen trenutek za to državo," je v novoletni poslanici nekaj ur pred dejanskim brexitom povedal britanski premierBoris Johnson. "Svojo svobodo imamo v svojih rokah in od nas je odvisno, da naredimo iz nje največ, kar se da," je poudaril.

Na Škotskem pa so se od EU poslovili precej čustveno."Škotska bo kmalu nazaj," je tvitnila predsednica škotske vlade Nicola Sturgeon in dodala: "Pustite prižgano luč." Premierka, ki si prizadeva za neodvisnost Škotske, je ob tem objavila fotografijo, na kateri sta besedi Evropa in Škotska povezani s srcem in projicirani na poslopje Evropske komisije v Bruslju.

Otok je 31. januarja lani po 47 letih članstva uradno zapustil EU, a to ni prineslo bistvenih sprememb za ljudi in podjetja na obeh straneh Rokavskega preliva, saj je do četrtka veljalo prehodno obdobje. Od polnoči je Združeno kraljestvo za unijo tretja država. Veljati je začel sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, ki ureja njune prihodnje odnose in prinaša številne spremembe tako za državljane kot podjetja.

Z današnjim dnem so tako med drugim začele veljati spremembe pri potovanjih in študiju na Otoku, poslovanju s tamkajšnjimi podjetji in prometni povezljivosti.

Sporazum o prihodnjih odnosih, ki obsega prosto trgovino, ekonomsko in socialno partnerstvo, varnost državljanov ter upravljanje sporazuma, bo do predvidoma 28. februarja v začasni uporabi. Za začasno uporabo so se odločili, ker ga ni bilo mogoče ratificirati po rednem postopku pred koncem lanskega leta.

Evropski parlament ga bo tako potrjeval v začetku leta, nakar ga bodo morale države članice dokončno potrditi.