Na Otoku ob rastočih cenah energije v dodatno obdavčitev naftnih velikanov

Kot je pojasnil minister, se bo novi energetski davek obračunal od dobička naftnih in plinskih podjetij po 25-odstotni stopnji. Tako BP kot Shell sta na račun naraščajočih cen nafte in plina beležila dobre poslovne rezultate.

"Zagotoviti moramo, da bodo tisti, za katere je boj pretežak in tveganje preveliko, dobili podporo," je dejal in dodal, da ta vlada "ne bo mirno gledala, ko obstaja nevarnost, da bodo nekateri v naši državi tako nazadovali, da si nikoli več ne bodo opomogli." To je po prepričanju Sunaka preprosto nesprejemljivo.

Madžarska namerava uvesti posebne davke na dobiček velikih podjetij

V sredo je tudi Madžarska, po razglasitvi izrednih razmer zaradi vojne v Ukrajini, napovedala, da namerava uvesti posebne davke na dobiček velikih podjetij v številnih panogah. Ukrep bo v veljavi letos in prihodnjo leto, zadeval bo predvsem banke in velike zavarovalnice, trgovske verige, energetska in telekomunikacijska podjetja ter letalske prevoznike. S tem želi madžarska vlada podjetja prisiliti, da bi več dobička namenile subvencioniranju cen energije in razvoju oboroženih sil.