Na Otoku odkrili prvi primer ptičje gripe pri ovcah

Glavna veterinarka Združenega kraljestva Christine Middlemiss je dejala, da so bili uvedeni strogi ukrepi za preprečitev nadaljnjega širjenja bolezni. "Čeprav tveganje za živino ostaja nizko, pozivam vse lastnike živali, da zagotovijo skrbno čistočo in da kakršne koli znake okužbe nemudoma sporočijo Agenciji za zdravje živali in rastlin," je sporočila.

V Združenem kraljestvu so v Yorkshiru odkrili prvi primer ptičje gripe pri ovcah. Natančna lokacija farme ni bila razkrita, vendar je bil primer ugotovljen na mestu v Yorkshiru, kjer so ptičjo gripo potrdili pri pticah v ujetništvu.

Ptičja gripa je bolezen, ki jo povzroča virus, ki okuži ptice in včasih tudi druge živali. Meera Chand, vodja oddelka infekcijskih bolezni pri agenciji Združenega kraljestva za zdravstveno varnost, je dejala, da trenutni dokazi "kažejo, da se virusi ptičje influence, ki jih vidimo krožiti po svetu, ne širijo zlahka med ljudi." Dodala je še, da"tveganje ptičje gripe za širšo javnost ostaja zelo nizko."

Britansko ministrstvo za okolje, hrano in podeželje je sporočilo, da je bilo med novembrom in februarjem zaradi širjenja bolezni po Združenem kraljestvu evtanaziranih 1,78 milijona gojenih ptic in ptic v ujetništvu.

Z Otoka so še sporočili, da je bila okužena ovca samica, ki je kazala znake vnetja tkiva dojke. Jagnjeta prizadete ovce so bila negativna na ptičjo gripo. Čeprav je to prvič, da so o tem virusu poročali pri ovcah, so ptičjo gripo že odkrili pri živini v drugih državah.