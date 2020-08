Na otoku po le nekaj dneh zaradi nesreče zaprli novo krožišče, ki daje prednost kolesarjem

V Cambridgu v Angliji so 31. julija svečano odprli novo krožišče po vzoru danskih krožišč, kjer imajo kolesarji prednost pred avtomobili. Toda le tri dni pozneje so morali krožišče, ki je stalo kar 2,3 milijona funtov (2,56 milijona evrov), zapreti. Na krožišču se je namreč zgodila prometna nesreča, ko je voznik iz neznanega razloga trčil v steber z rumeno lučjo, ki na britanskih cestah stoji ob prehodu za pešce. Voznik je kljub precejšnji škodi na vozilu nato s kraja nesreče odpeljal.

Lokalne oblasti so po nesreči krožišče zaprle, saj morajo izvajalci del oceniti morebitno škodo pod zemljo in izvesti popravila na stebru. "Preveriti morajo, da je statično varno. Zanimivo je, ker so se porajala številna vprašanja glede vedenja voznikov in prav slabo vedenje voznika je povzročilo, da smo ga morali zapreti," je dejala predsednica lokalne skupnosti Queen Edith's Sam Davies. Ponovno naj bi ga sicer odprli že ta teden.

Lokalna skupnost je že pred odprtjem opozarjala, da gre pri krožišču za "neznan teritorij" in da obstaja nevarnost za nesreče, predvsem s stališča, da britanski vozniki ne poznajo novih pravil in da ne bodo upoštevali, da imajo prednost kolesarji. Lokalne oblasti sicer upajo, da je nesreča, ki je začasno zaprla novo krožišče, le "smola".