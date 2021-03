Na Otoku policista sumijo ugrabitve in umora pogrešane 33-letnice

33-letna Sarah je pogrešana od 3. marca, ko se je v večernih urah vračala domov. Ker je za njo izginila vsaka sled, je kmalu stekla obsežna iskalna akcija. V sredo so našli truplo, a za zdaj še niso potrdili identitete. Britance dodatno razburja dejstvo, da naj bi bil v njeno izginotje vpleten pripadnik metropolitanske policije. V povezavi s primerom so namreč aretirali policista, ki ga sumijo umora.



Sarah Everard se je prejšnjo sredo okoli 21. ure vračala domov v sosesko Brixton Hill na jugu Londona z obiska pri prijateljih v bližnji soseski Clapham. Na poti, ki jo je opravila že neštetokrat prej, se je tokrat zanjo izgubila vsaka sled. Videonadzorna kamera jo je nazadnje ujela, ko je okoli 21.30 zapuščala trgovino. Policija je dva dni pozneje sprožila obsežno iskalno akcijo. Prečesali so vse kotičke na njeni poti, pregledali so tudi ribnike v bližnjem parku, po pomoč so se obrnili tudi na javnost. Do 8. marca so prejeli več kot 120 klicev in govorili z več kot 750 ljudmi, v preiskavo pa se je vključilo na stotine policistov.

Pogrešana Sarah Everard, na desni je posnetek nadzorne kamere malo pred njenim izginotjem

V torek pa je odjeknila novica, da so zaradi suma ugrabitve aretirali pripadnika metropolitanske policije iz Kenta, še eno žensko pa so pridržali zaradi suma pomoči pri kaznivem dejanju. Kriminalisti so s tem preiskavo usmerili v Kent, kjer so med drugim preiskali osumljenčev dom. V sredo zvečer pa so sporočili, da so policisti v gozdu v Kentu našli človeško truplo. Identifikacija še poteka, tako da za zdaj še niso potrdili, da gre za pogrešano žensko. Policista zdaj sumijo ugrabitve in umora 33-letnice. Preiskujejo ga tudi zaradi ločene obtožbe namernega razkazovanja spolnih organov. Moškega so danes v zaporniški celici našli nezavestnega in z resnimi poškodbami glave, zato so ga odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Še isti dan so ga po oskrbi ran odpustili iz bolnišnice in vrnili na policijsko postajo. Podrobnosti o dogodku policija ni želela podati. Primer razburil britansko javnost Sama aretacija pripadnika policije je pretresla tako Britance kot policijo. "Sarahino izginotje v teh groznih in zlobnih okoliščinah je največja nočna mora vsake družine," je dejala Cressida Dick, izvršna direktorica Metropolitanske policije. Dejala je, da so vsi v policiji zgroženi nad dejstvom, da je nekdo iz njihovih vrst vpleten v takšno zgodbo. "Naše delo je, da patruljiramo po ulicah in ščitimo ljudi," je dejala.

Ljudje polagajo cvetje v bližini kraja, kjer so policisti našli človeške posmrtne ostanke