Na Otoku ponekod topleje kot v Sahari, na Jamajki ali Maldivih

Britanski meteorologi so za velik del Združenega kraljestva izdali oranžni alarm zaradi visokih temperatur. V četrtek so zabeležili najtoplejši dan v letošnjem letu, ko so se temperature ponekod približale 30 stopinjam Celzija. V Northoltu in na zahodu Londona so zabeležili 29,5 stopinj Celzija, na letališču Heathrow in v londonskem Kew Gardens pa 29,3 stopinje Celzija.

Današnji dan naj bi bil po napovedih vremenoslovcev še bolj vroč, saj naj bi termometri pokazali do 34 stopinj Celzija. Najtopleje bo v Londonu in delih vzhodne Anglije. Sicer pa v večini Anglije in Walesa pričakujejo temperature med 27 in 30 stopinjami Celzija. To pa pomeni, da bo ponekod na Otoku topleje kot na Jamajki, v Sahari ali Maldivih.