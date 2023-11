Na Otoku potrdili prvi primer prašičje gripe podtipa H1N2 pri človeku

"To je prvič, da smo ta virus odkrili pri ljudeh v Veliki Britaniji, čeprav je zelo podoben virusom, ki so že bili odkriti pri prašičih. Hitro si želimo izslediti morebitne stike in zmanjšati širjenje virusa," je dejala direktorica UKHSA Meera Chand.

"V skladu z uveljavljenimi protokoli potekajo preiskave, da bi ugotovili, kako se je posameznik okužil, in ocenili, ali obstajajo še kakšni povezani primeri," je dodala. Veterinarka pri UKHSA Christine Middlemiss pa je dejala, da njen oddelek zagotavlja specializirano veterinarsko znanje v podporo preiskavi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Virusi H1N1, H1N2 in H3N2 so glavni podtipi virusov influence A pri prašičih. Občasno okužijo ljudi, običajno po neposredni ali posredni izpostavljenosti prašičem oziroma okuženemu okolju.

Pandemija virusa H1N1 leta 2009 je bila prvi večji izbruh gripe v 21. stoletju. Virus je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) terjal 18.500 življenj, a mnogi ocenjujejo, da je dejansko število smrtnih žrtev preseglo sto tisoč.