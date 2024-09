Na Otoku preiskujejo sumljive smrti več kot 2000 bolnikov z duševnimi težavami

Preiskava bo preučevala smrti bolnikov s težavami v duševnem zdravju v 24-letnem obdobju do konca leta 2023. Pred začetkom zaslišanja so družine pred stavbo v Chelmsfordu, kjer poteka preiskava, namestile transparente in plakate s slikami svojih ljubljenih, ki so umrli. Preden so vstopili v zgradbo, so imeli minuto molka, poroča Sky News.

Predsednica preiskovalnega odbora, baronica Lampard , je pohvalila "pogum in moč" družin umrlih in dodala, da brez njihove predanosti in neutrudne kampanje danes verjetno ne bi začenjali tako obsežne preiskave.

Preiskavo so sicer pred časom že skušali začeti, a so naleteli na težavo, saj niso imeli dovolj pravne moči, da bi priče prisilili k pričanju. Nova javna preiskava pa ima to zakonsko možnost, kar pomeni, da je zavrnitev pričanja kaznivo dejanje. Družine umrlih so k temu že dolgo pozivale, saj želijo, da se zasliši zaposlene britanskega javnega zdravstvenega sistema (NHS), ki so delali v enotah, kjer so umrli njihovi bližnji.

Zaslišanja bodo predvidoma potekala naslednji dve leti.

Grozljive zgodbe: 'Le nekaj dni pred smrtjo je klical domov in povedal, da je bil posiljen'

Svojci so za medije v okviru svoje kampanje že večkrat delili srce parajoče zgodbe in pristojne pozivale, naj odgovorijo na njihova vprašanja. "Želim vedeti, kaj se je zgodilo z mojim sinom," je pozvala denimo Melanie Leahy. Njen 20-letni sin Matthew je umrl le osem dni po tem, ko so ga pripeljali v oddelek za duševno zdravje v Essexu.

Zdravstveno osebje v varovani enoti za duševno zdravje v Chelmsfordu naj bi ugotovilo, da se nenadoma ne odziva in poklicali mamo. Ta je prihitela v bolnišnico, a žal prepozno. Spominja se, da je vstopila v sobo in videla sina, ki je v modri bolnišnični halji ležal na vozičku. "Želela sem ga samo prijeti in ga spraviti spet k življenju," je povedala.

Osebje naj bi ji nato reklo: "Ne dotikajte se ga, to je kraj zločina". "Odpeljali so me v stransko sobo in vprašali, kakšen pogreb sem načrtovala zanj. Načrtovala sem njegov 21. rojstni dan, ne pogreba," je povedala.