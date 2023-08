Na Otoku prvič presadili maternico: darovala jo je sestra

Operacija je bila izredno čustvena za vse vpletene, tudi za kirurge, piše Skynews. Prof. Richard Smith, ki je bil eden izmed vodilnih kirurgov med operacijo, je dejal, da je bila ta ogromen uspeh. Kot je povedal, so s sestrama mesec po operaciji od sreče jokali vsi trije. Kot je povedal, so bile priprave na operacijo in sama operacija izredno stresne, a hkrati so občutki izredno pozitivni. "Zelo srečen sem, da je zdravstveno stanje darovalke že povsem normalno, tudi prejemnica se je zelo dobro odzvala in že upa, da bo lahko morda imela svojega otroka."

Sestri sta želeli ostati anonimni za medije. Šest mesecev po posegu ima prejemnica maternice menstruacije in se pripravlja, da bi ji morda lahko vsadili njene lastne zarodke, ki so jih pripravili že pred posegom.

Pred devetimi leti se je na Švedskem rodil prvi otrok s presajene maternice. Maternico je pacientki donirala njena mati.