Na Otoku rekordna odpuščanja paznic, ki so se zapletale z zaporniki

Združenje britanskih zaporniških policistov (POA) sicer poudarja, da so neizkušene mlade paznice izkoristili zelo izkušeni prestopniki, predvsem pa krivijo napačen proces zaposlovanja. Upravniki zaporov se pritožujejo, da zaposlovanje novega kadra poteka centralizirano, običajno prek spletnega testiranja, in da sploh nimajo možnosti za razgovor z novimi zaposlenimi, preden ti pridejo na delo.

Po podatkih zaporniške službe je bilo v zadnjih treh letih zaradi vzpostavljanja odnosov z moškimi zaporniki v Angliji in Walesu odpuščenih 29 uradnic. Med leti 2017 in 2020 je bilo medtem skupaj odpuščenih devet zaposlenih. Zaradi namigov o domnevnih, "neprimernih" odnosih zaposlenih so izpeljali 124 preiskav, v 50 primerih pa se je izkazalo, da je dejansko šlo za neprimerno vedenje zaposlenih. Nekatere zaposlene so sicer, namesto da bi jih odpustili, zgolj premestili na druga delovna mesta.

Po poročanju britanskega Telegrapha se je število policistk v zaporih, ki so jih odpustili zaradi neprimernega vedenja, v primerjavi z lanskim letom povečalo za 28 odstotkov. Številne so ujeli pri tihotapljenju drog ali mobilnih telefonov v zapore. Pogosto je šlo za paznice, ki so z zaporniki vzpostavile romantične odnose ali pa imele z njimi spolne odnose.

Mark Fairhurst, generalni sekretar POA, je ponovil, da so paznice večkrat tarče izkoriščanja pretkanih zapornikov. "Začetno usposabljanje o preprečevanju korupcije, ki se ga morajo udeležiti, zaradi nizkega plačila in visokih življenjskih stroškov, ne doseže svojega namena. Ponudbe zapornikov so zaposlenim zato mamljive. Poostriti moramo postopke zaposlovanja," je prepričan.

Večje število odpuščanj sicer sovpada z ustanovitvijo protikorupcijske enote, ki naj bi iskala prav zaporniške uradnike, ki zapornikom in tolpam pomagajo upravljati svoje mamilarske in kriminalne mreže, pa naj bo to, ker so bili podkupljeni ali pa deležni izsiljevanja.

Spolni odnosi v shrambi, tihotapljenje drog, zaporniku rodila celo otroka

31-letna paznica v zaporu HMP Five Wells v Wellingboroughu je bila zaradi neprimernega obnašanja obsojena na devet mesecev pogojne kazni. Zapletla se je z zapornikom, ki služi 10 let in pol zaradi oboroženega ropa. Rodila je celo njegovega otroka, varnostne kamere pa so ju ujele, kako sta se za dobro uro na skrivaj dobila v shrambi.

42-letno policistko, zaposleno v zaporu HMP The Mount v Rugbyju je porota obsodila zaradi neprimernega ravnanja, potem ko si je z zapornikom izmenjala več kot 4000 sporočil in 90 klicev.

19-letno paznico v zaporu Woodhill so obsodili na devet mesecev pogojne kazni, potem ko je priznala, da se je poljubljala in neprimerno dotikala zapornika, med drugim tudi v shrambi za čistila.

28-letna policistka pa je priznala, da je v zapor HMP Holme House za zapornika, s katerim je imela neprimeren odnos, tihotapila kodein.

'Velika večina osebja je delovna in poštena'

Podatki ministrstva kažejo še, da je bilo v 12 mesecih do junija 2024 iz zaporov odpuščenih 817 uslužbencev, kar je 14-odstotkov več kot leto prej. Najpogostejša razloga za odpuščanje sta bila sicer prekomerna odsotnost z dela in nezadovoljivo zdravstveno stanje zaposlenega. Zaradi teh dveh razlogov je bilo odpuščenih 634 zaposlenih.

"Bolj kot kdaj koli prej se trudimo ujeti manjšino, ki krši pravila. Našo enoto za boj proti korupciji smo okrepili z več osebjem, prav tako krepimo postopke preverjanja, da bi resnično izkoreninili neprimerno ravnanje," je povedal tiskovni predstavnik zaporniške službe.

Ob tem je poudaril še, da je velika večina zaporniškega osebja sicer poštena in delovna. "Njihova profesionalnost in strokovnost ne bi smeli biti postavljeni pod vprašaj zaradi nezakonitih dejanj manjšine," je še povedal.