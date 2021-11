Na Otoku se prodajalci bojijo, da jim bo pred črnim petkom zmanjkalo elektronskih naprav

Britansko združenje za spletno prodajo opozarja, da bo letos na tržišču pred črnim petkom morda premajhna zaloga elektronskih naprav, da bi ta zadovoljila občutno povečano povpraševanje, piše BBC.

Črni petek, znan po občutnem znižanju cen, se približuje, običajno pa prodajalci pred tem naročijo precej večjo zalogo, da lahko zadostijo povečanemu povpraševanju in izdelke kupcem ponudijo po občutno nižjih cenah. A tudi če so letos to naredili več mesecev prej, se zdaj nekateri trgovci soočajo s težavami zaradi zamud v dobavi in bodo zato morali spremeniti svoje promocijske kampanje in akcije v skladu z realno zalogo, ki jim jo je uspelo pravočasno pridobiti, še poroča BBC.