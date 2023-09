Na Otoku se nadaljuje lov na pobeglega zapornika

Lov na pobeglega zapornika Daniela Abeda Khalifo na Otoku se nadaljuje. Londonski Heathrow nadaljuje z dodatnimi varnostnimi pregledi, kar povzroča daljše čakalne dobe kot običajno. A kot poudarjajo, letališče obratuje normalno. Potnikom zato svetujejo, naj na letališče ne prispejo prej, kot je običajno priporočeno, naj pa pred potovanjem na letališču preverijo status svojega leta. Dodatni varnostni pregledi so uvedeni tudi na letališču Gatwick. "Na londonskem Gatwicku ter drugih britanskih letališčih in pristaniščih trenutno veljajo dodatni varnostni ukrepi," je pojasnil predstavnik Gatwicka.

Policija domneva, da je ubežnik še vedno na območju Londona, ne izključuje pa niti možnosti, da je že odpotoval iz britanske prestolnice. Zaradi njegovega pobega so pristanišča in letališča v stanju visoke pripravljenosti.

Prebivalce so opozorili, naj se mu ne približujejo in naj takoj pokličejo policijo. "Nimamo nobenih informacij, ki bi kazale na to, da Khalife ogroža širšo javnost," pa je dejal vodja protiterorističnega poveljstva policije Dominic Murphy.

Pobeg sramota za sistem

Ministrica Michelle Donelan je za Sky News izpostavila, da so bili pobegi iz zapora neverjetno redki in da incident preučujejo. Medtem pa drugi opozarjajo, da je takšen pobeg sramota za sistem. Ian Acheson, nekdanji vodja varnosti v Wandsworthu, je ocenil, da Khalifejev pobeg kaže na katastrofalno okvaro sistema. Po begu so zapor zaprli. Yvette Cooper, notranja ministrica v senci, je povedala, da mora vlada odgovoriti na resna vprašanja glede kadrovske ureditve zaporov in nacionalne varnosti.

21-letni Daniel Abed Khalife je bil v priporu v zaporu v južnem Londonu, kjer je čakal na sojenje. Obtožen je kaznivega dejanja terorizma in kršitve zakona o uradni tajnosti, poroča Sky News. V zaporu naj bi delal v kuhinji, ko je pobegnil, pa je bil oblečen v kuharsko uniformo z belo majico in rdeče-belimi karirastimi hlačami. Iz zapora na jugu Londona je domnevno pobegnil okoli 8. ure po krajevnem času na podvozju vozila za dostavo hrane.

Nekdanji vojak Khalife je v zaporu čakal na sojenje zaradi namestitve lažne bombe in zbiranja informacij, ki bi lahko koristile teroristom ali sovražnikom Združenega kraljestva. Krivdo v vseh treh točkah obtožnice je sicer zanikal.