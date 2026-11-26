V strateški rezervi je približno pet odstotkov britanskih vojaških veteranov, ki so se dolžni znova mobilizirati v primeru "nacionalnih izrednih razmer ali prehoda v vojno stanje". Po poročanju britanskih medijev jih je skoraj 100.000.

Sedaj so od vrhovnih poveljnikov kopenske vojske, mornarice in letalstva prejeli pismo z vabilom k sodelovanju v različnih dejavnostih, vključno z usposabljanji in vojaškimi vajami v okviru zveze Nato.

Obrambni minister Wes Streeting je pojasnil, da so jim v času okrepljenih groženj pisali, da bi preverili njihove kontaktne podatke in veščine. Za BBC je dejal, da želijo doseči, da bi v primeru, če bi jih kdaj potrebovali zaradi "nacionalne nesreče doma" ali "resnejše grožnje ali spopada kje drugje" vedeli, kje so ter kakšna so njihova znanja in veščine.

"Ni dvoma, da delujemo v okolju povečane ogroženosti. Zato se mi zdi takšna stopnja pripravljenosti razumen in nujen previdnostni ukrep," pa je dejal v pogovoru za Sky News. Pri tem je izpostavil vrsto resnih incidentov Evropi v zadnjem času v povezavi z Rusijo ter incidente pri britanskih zračnih oporiščih.

Britanci bi morali biti "pomirjeni, namesto da bi v tem videli razlog za zaskrbljenost," je dodal Streeting in opozoril, da bi bila lahko vlada sicer deležna kritik, ker ni pripravljena na vse možne scenarije. "Bolj ko smo pripravljeni, manjša je verjetnost, da se bomo znašli v konfliktu, v vojni – to je moj cilj, to je cilj te vlade," je še dejal za BBC.

Po poročanju časnika Telegraph sicer pomenijo ta pisma prvi tovrsten ukrep britanske vlade po koncu hladne vojne. Sodijo pa v priporočila strateškega pregleda obrambe, ki ga je lani objavila laburistična vlada takratnega premierja Keira Starmerja.