Na Otoku v pričakovanju noči čarovnic: zastrašujoče hiše in kupi sladkarij

Bliža se nenavaden "praznik". Zelo posebna noč. Noč... čarovnic. "Prijela" se je vsepovsod, a je najbolj značilna za angleško govoreči svet, od Irske, ki naj bi izvor večine najbolj priljubljenih "sestavin" noči čarovnic, do ZDA, od Avstralije, Kanade in Nove Zelandije do... seveda Velike Britanije, kjer je veliko hiš že "zastrašujoče" okrašenih v pričakovanju primerno oblečenih odraslih, predvsem pa otrok, ki naj bi bili za trike, nekakšen nastop pred vrati, nagrajeni s sladkarijami.