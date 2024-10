Na Otoku v strahu pred Ashley: s seboj prinaša močne vetrove

Prav tako so izdali opozorilo o hudih vremenskih razmerah za celotno Škotsko in Severno Irsko ter dele severozahodne Anglije in Walesa za sunke vetra od 80 do 97 km/h v notranjosti in od 97 do 113 km/h na obalnih in hribovitih območjih. Vetrovi sovpadajo z visokim spomladanskim plimovanjem, kar pa prinaša nevarnost velikih valov in poplavljanja obale, svarijo meteorologi.

Opozorilo za severozahod Škotske velja do polnoči, meteorološka služba pa opozarja, da so zaradi velikih valov možne poškodbe in ogroženost prebivalstva.