Na otoku v Tihem oceanu obtičalo 400 turistov, tudi šest Hrvatov

V Jemnu so v zadnjih dneh odpovedali številne polete, potem ko so v tej državi na skrajnem jugu Arabskega polotoka znova izbruhnili spopadi med različnimi oboroženimi skupinami, ki jih podpirajo Združeni arabski emirati in Savdska Arabija. Zaradi odpovedi poletov je na otoku Sokotra obtičalo več kot 400 tujih turistov, je po navedbah tiskovne agencije AFP sporočil predstavnik lokalnih oblasti.

Otok Sokotra leži ob Adenskem zalivu blizu obale Somalije AP

Jemenski arhipelag Sokotra, ki ga poleg največjega sestavlja še pet manjših otokov, leži v Tihem oceanu ob Adenskem zalivu in je približno 350 kilometrov oddaljen od obale na jugu Jemna. S svojo samotno in oddaljeno lego, endemičnimi vrstami in neokrnjeno naravo privlači zlasti pustolovske popotnike. "Trenutno imamo 416 tujcev različnih narodnosti, med njimi več kot 60 Rusov," je dejal uradnik, ki ni želel biti imenovan. Predstavnik ene izmed turističnih agencij je navedel podobno številko. Turisti naj bi na Sokotri obtičali po praznovanju novega leta. Poleg Rusov naj bi večinoma šlo za državljane Francije, Velike Britanije in ZDA, pa tudi evropskih držav, kot sta Hrvaška in Poljska.

Na pomoč so jim priskočili lokalni prebivalci

Po poročanju hrvaških medijev je na otoku ujetih šest Hrvatov. "Prišli smo v okviru turističnega aranžmaja ene izmed lokalnih agencij in bi se morali domov vrniti 2. januarja. Ob prihodu na letališče pa smo izvedeli, da so vsi leti na otok in z njega odpovedani ter da je situacija zelo negotova glede tega, kdaj in ali bodo sploh leti za vse turiste, ki so obtičali na otoku," je za HRT pojasnila ena izmed potnic, učiteljica iz Zagreba. "Lokalno prebivalstvo pa je v tej izredni situaciji pokazalo pravo gostoljubnost, pomagali so nam pri orientaciji na otoku, pri iskanju nastanitve," je dodala.

V reševanje situacije se je vključilo tudi veleposlaništvo Republike Hrvaške v Kairu: "So v stiku s šestimi hrvaškimi državljani, ki so poiskali pomoč zaradi nezmožnosti vrnitve na Hrvaško po turističnem obisku Jemna. Po njihovih izjavah so vsi v dobrem zdravstvenem stanju," so za hrvaško tiskovno agencijo Hina povedali na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.

