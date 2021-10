Na Otoku vedno več primerov omamljanja z drogo za posilstva

Britanske študentke in mlade ženske so se odpravile na ulice. Nočne klube in pube bojkotirajo in prirejajo množične proteste po vsej državi, razlog pa so vse pogostejši primeri omamljanja mladih žensk s t. i. drogo za posilstva, ki jo storilci na skrivaj dodajo njihovi pijači. Policija preiskuje več sto takšnih primerov, opozarja pa, da je žrtev verjetno še več. Še dodatno so Britanke ogorčene nad vse drznejšim vedenjem storilcev. Ti vse pogosteje svoje žrtve celo zabodejo z iglami v nogo ali roko ter jim tako vbrizgajo drogo.