Na Otoku veselje in žalost

Zagovorniki brexita so v središču Londona medtem pripravili piknik v odgovor na večkratne pozive evropskih uradnikov, da mora Združeno kraljestvo v odnosih z EU "pojesti, kar si je skuhalo". Eden najglasnejših zagovornikov brexita Nigel Farage na trgu pri parlamentu v Londonu pripravlja veliko zabavo ob izstopu. Večina Britancev pa tega dneva ne bo posebej obeležila.

V Združenem kraljestvu so na dan izstopa izdali spominski kovanec ob brexitu. Na kovancu za 50 penijev v angleščini piše: "Mir, blaginja in prijateljstvo z vsemi narodi. 31. januar 2020".

Zunanji minister Miro Cerar je nekaj ur pred brexitom znova izrazil obžalovanje ob odhodu Združenega kraljestva iz Evropske unije. Brexit je s tem postal dejstvo, je dejal. Cerar, ki opravlja tekoče posle, je v izjavi za medije poudaril, da je odhod Združenega kraljestva pomembno sporočilo za preostale države članice, da Evropska unija kljub svojim številnim prednostim lahko hitro postane odtujena od državljanov, če si zanjo vsak dan ne prizadevamo. Zagotovil je, da Slovenija in Evropska unija kljub brexitu ostajata trdni partnerici Združenega kraljestva.

Pahor spoštuje voljo ljudstva

Predsednik republike Borut Pahor in premier Marjan Šarec sta na tradicionalnem sprejemu za diplomatski zbor na Brdu pri Kranju v luči brexita poudarila pomen močne in povezane EU. Kot je povedal Pahor, spoštuje voljo britanskega ljudstva in nalogo oblasti, da jo uveljavi. "Kljub temu je danes zame, za prepričanega Evropejca, žalosten dan," je izpostavil in pojasnil, da odhaja država, s katero imamo veliko skupnega."Pri odločitvi pa so očitno prevladale razlike. Morda se bo v prihodnje to bolje videlo kot prej. Zato tudi jaz ne pravim zbogom, ampak nasvidenje,"je dejal.

Šarec, ki opravlja tekoče posle, verjame, da čeprav časa ni na pretek,"bomo v prehodnem obdobju dosegli ambiciozni dogovor o prihodnjih odnosih, ki bo omogočil nadaljnje sodelovanje v obojestransko korist". Vsekakor pa bo morala EU v obdobju po brexitu svoje moči zelo odločno usmeriti v spoprijemanje s ključnimi prihodnjimi izzivi, je poudaril Šarec.

Banka Slovenije je ocenila, da bo brexit predvsem posredno vplival na slovensko gospodarstvo, in sicer prek ključnih trgovinskih partneric, katerih delež izvoza v Združeno kraljestvo je bistveno večji od slovenskega. Za končno oceno posledic bo treba počakati na iztek prehodnega obdobja, so navedli. Zahtevna vprašanja, kot je nov trgovinski sporazum med EU in Združenim kraljestvom, namreč še ostajajo odprta, so pojasnili.