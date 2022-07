Na otoku Vir zagorel borov gozd, na pomoč prispeli kanaderji

"Pomagata nam dva kanaderja, hiše so zavarovane, ogenj gre zdaj v drugo smer, stran od hiš. Gori gost borov gozd," je po poročanju Dnevnik.hr povedal Matej Rudič . Pojasnil je, da je na terenu več prostovoljskih gasilskih društev, pa tudi gasilska brigada Zadar in državna intervencijska enota.

V zaledju Novigrada na zahodni obali hrvaške Istre je v četrtek proti večeru izbruhnil velikanski požar. Dim se je videl in vonjal daleč naokoli, opisujejo priče iz okoliških naselij. Z ognjem se je vso noč spopadalo 86 gasilcev, ki jim je v petek uspelo ustaviti širjenje ognja. V požaru je zgorelo več kot 45 hektarov gozda in nizkega rastlinja. Življenje ljudi in hiše niso bili ogroženi.

Gorelo je tudi na Pašmanu, kjer je bilo na terenu 45 gasilcev in trije kanaderi, delo jim je oteževal še močan veter.

V petek je bil še vedno aktiven požar tudi na območju med Šibenikom in Kninom, o katerem so gasilce obvestili 5. julija. Zagorelo je na približno 400 hektarjih grmičevja in trave, poleg gasilcev pa so se z ognjenimi zublju borili tudi s pomočjo štirih letal, poroča Šibenski.hr.

V petek okoli 18.30 so bili o požaru obveščeni tudi gasilci v Dalmaciji. Zagorelo je v okolici naselja Gornje Sitno. Gori v bližini hiš in na območju piha tudi močna burja, poroča Indeks.hr.