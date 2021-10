Na Otoku za covidom-19 umrla 15-letnica: 'Vsak je lahko žrtev bolezni'

Njena mama Tracy Halliday je opozorila, da so številni otroci in najstniki malo lahkomiselni v prepričanju, da njih hujši potek bolezni ne more doleteti: "Želim le, da ljudje vedo, da se lahko to zgodi vsakemu, ne glede na starost. Tudi če so zdravi in mladi."

Za Sky News je poudarila, da želi odgovore, zakaj se je to zgodilo mladi, zdravi 15-letnici: "Razumem, da so naredili vse, kar so lahko, da bi jo lahko rešili. V naših srcih in spominu bo živela večno."