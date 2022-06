Prelomni eksperiment na Otoku: štiridnevni delovni teden za isto plačilo

Pilotni projekt temelji na načelu 100-odstotno plačilo za 80 odstotkov časa, v zameno pa se morajo delavci zavezati, da bodo obdržali 100-odstotno produktivnost. Pilotni projekt bo trajal pol leta. Raziskovalci bodo sodelovali z vsemi sodelujočimi organizacijami, da bodo lahko izmerili vpliv takšnega delavnika na storilnost delavcev in hkrati pozitiven vpliv na delavce, okolje in enakost spolov.

Več kot 3.300 delavcev iz 70 podjetij na Otoku je začelo s preizkušanjem modela štiridnevnega delovnega tedna. V pilotni projekt so vključeni delavci od uličnih prodajalcev do večjih finančnih hiš. Plačilo delavcev se ne bo spremenilo. Pri projektu sodelujejo tudi Univerza v Cambridgeu, Oxford in Boston College, piše Guardian.

Pilotni projekt podpira tudi vlada, podoben projekt pa načrtujejo tudi v Španiji in na Škotskem. Profesorica Juliet Schor iz Boston College in vodilna raziskovalka tega projekta ga je opisala kot zgodovinski preizkus. "Analizirali bomo, kako se delavci odzovejo, če imajo dodaten prost dan, kako to vpliva na njihove ravni stresa, zdravje, spanje, porabo energije in zadovoljstvo na delovnem mestu," je pojasnila za Guardian. Kot izpostavlja, bi naj takšen ukrep pomagal tako delavcem in delodajalcem kot tudi okolju.

Wyatt Watts, delovodja v enem izmed podjetij, ki so se priključila projektu, pravi, da je ob predstavitvi projekta, da za manj delovnih dni prejmeš isto plačilo, najprej pomislil, da je to kar prelepo, da bi bilo resnično: "Običajno sem od dela tako izčrpan, da nimam energije za druge aktivnosti, tako da upam, da mi bo dodaten prost dan dal nov zagon." Kot je opazil, je že sama odločitev za sodelovanje v pilotnem projektu dvignila moralo med zaposlenimi. Kot je za Guardian ocenil še Ed Siegel, operativni vodja Charity Bank, koncept petdnevnega delovnega tedna ni več najboljši za potrebe 21. stoletja. Kot pravi, so ponosni, da sodelujejo pri eksperimentu in da verjamejo, da bo ustvaril bolj srečne delavce, kar bo povzročilo večjo storilnost.