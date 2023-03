'Na otrocih v iranskih zaporih se izvajajo grozljiva mučenja'

Iranske oblasti so po navedbah skupine za pravice Amnesty International v okviru zatiranja nedavnih protestov proti zaprtim otrokom uporabljale metode mučenja, vključno s spolnim nasiljem. Poročilo je razkrilo metode mučenja, ki so jih izvajale revolucionarna garda, paravojaška policija Basidž, policija za javno varnost ter druge varnostne in obveščevalne sile proti deklicam in dečkom v priporu, da bi jih "kaznovale in poniževale ter iz njih izsilile priznanja".

"Iranske obveščevalne in varnostne sile izvajajo grozljiva mučenja, vključno s pretepanjem, bičanjem, elektrošoki, posiljevanjem in drugim spolnim nasiljem nad otroki, starimi 12 let in več, da bi zatrli njihovo nadaljnjo udeležbo na protestih," so sporočili iz organizacije Amnesty.

icon-expand Zapori v Iranu (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

"Iransko nasilje nad otroki razkriva načrtno strategijo, s katero želijo zatreti živahen duh mladih v državi in jim preprečiti, da bi zahtevali svobodo in človeške pravice," je dejala namestnica regionalnega direktorja Amnesty International za Bližnji vzhod Diana Eltahway. Amnesty je za svoje poročilo pridobila pričevanja žrtev in njihovih družin ter dodatna pričevanja 19 očividcev o razširjenem mučenju številnih otrok, vključno z dvema odvetnikoma in 17 odraslimi priporniki, ki so bili pridržani skupaj z otroki.

Po podatkih Amnestyja je Iran priznal, da so med protesti zadržali okoli 22.000 ljudi, vendar niso navedli, koliko med njimi je bilo otrok. Organizacija sicer ocenjuje, da bi naj bilo med pridržanimi lahko več tisoč otrok. Proteste je najprej sprožila smrt 22-letne Iranke Mahse Amini, ki je umrla 16. septembra 2022, potem ko jo je pridržala državna moralna policija, ker naj ne bi pravilno nosila naglavne rute.

Organizacija je še navedla, da so tudi drugi "državni uslužbenci" uporabljali posilstva ter druge vrste spolnih nasilij, vključno z elektrošoki na genitalijah, neprimernim dotikanjem ter grožnjami. "Metode vključujejo še bičanje, mučenje z elektrošoki, prisilno dajanje neidentificiranih tablet in držanje glav otrok pod vodo," je zapisano v poročilu.