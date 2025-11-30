Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Na otroški rojstnodnevni zabavi odjeknili streli: najmanj štirje mrtvi

Stockton, 30. 11. 2025 07.21 | Posodobljeno pred 34 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
0

Iz ZDA poročajo o novem streljanju. Tokrat so streli odjeknili na otroški rojstnodnevni zabavi v mestu Stockton na severu Kalifornije. Po zadnjih podatkih so bili ubiti najmanj štirje ljudje, še vsaj 10 je ranjenih.

Urad šerifa okrožja San Joaquin je sporočil, da so streli odjeknili v eni od restavracij malo pred 18. uro po lokalnem času. Tiskovna predstavnica Heather Brent je dogodek opisala kot "nepredstavljiv".

Po podatkih lokalne policije so med žrtvami tako odrasli kot otroci. V kakšnem zdravstvenem stanju so poškodovani, še ni znano.

Storilec je na begu, predvideva pa se, da je bil napad ciljno usmerjen, poroča BBC.

"Pretresen in jezen sem bil, ko sem izvedel za množično streljanje na otroški rojstnodnevni zabavi. To ne bi smel biti kraj, kjer se družine bojijo za svoja življenja," je na družbenih omrežjih zapisal podžupan Stocktona Jason Lee.

Iz urada guvernerja Kalifornije Gavina Newsoma so medtem sporočili, da spremljajo razvoj dogodkov.

streljanje zda
Naslednji članek

Džakarta postala največje mesto na svetu

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385