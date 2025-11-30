Na otroški rojstnodnevni zabavi odjeknili streli: najmanj štirje mrtvi

Urad šerifa okrožja San Joaquin je sporočil, da so streli odjeknili v eni od restavracij malo pred 18. uro po lokalnem času. Tiskovna predstavnica Heather Brent je dogodek opisala kot "nepredstavljiv".
Po podatkih lokalne policije so med žrtvami tako odrasli kot otroci. V kakšnem zdravstvenem stanju so poškodovani, še ni znano.
Storilec je na begu, predvideva pa se, da je bil napad ciljno usmerjen, poroča BBC.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
"Pretresen in jezen sem bil, ko sem izvedel za množično streljanje na otroški rojstnodnevni zabavi. To ne bi smel biti kraj, kjer se družine bojijo za svoja življenja," je na družbenih omrežjih zapisal podžupan Stocktona Jason Lee.
Iz urada guvernerja Kalifornije Gavina Newsoma so medtem sporočili, da spremljajo razvoj dogodkov.