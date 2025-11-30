Na otroški rojstnodnevni zabavi odjeknili streli: najmanj štirje mrtvi

Urad šerifa okrožja San Joaquin je sporočil, da so streli odjeknili v eni od restavracij malo pred 18. uro po lokalnem času. Tiskovna predstavnica Heather Brent je dogodek opisala kot "nepredstavljiv".

Po podatkih lokalne policije so med žrtvami tako odrasli kot otroci. V kakšnem zdravstvenem stanju so poškodovani, še ni znano.

Storilec je na begu, predvideva pa se, da je bil napad ciljno usmerjen, poroča BBC.