Na Pagu se je utopil neznani moški, na Visu pa 16-letnik

Najstnika, ki se je na Visu s še nekaj drugimi osebami odšel potapljat na dih v zaliv Slanica, nekaj časa ni bilo na površje, zato so člani skupine nekaj pred četrto uro popoldan poklicali pomoč. Reševalci z Brača, Visa in Hvara so izvedli iskalno akcijo. 16-letnika so našli mrtvega, policijska preiskava pa je v teku, poroča portal Dalmacijadanas.hr.