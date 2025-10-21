Na Pagu zahrumeli bagri: porušili bodo 124 objektov v priljubljenih Zrćah

Kot poroča Net.hr, so danes zjutraj na Pagu zahrumeli bagri. V naslednjih treh tednih bo s plaže Zrće v Novalji odstranjenih 124 nezakonito zgrajenih objektov, je v torek sporočil državni inšpektorat in poudaril, da je to rezultat večmesečnega delovanja gradbene inšpekcije na eni najbolj znanih turističnih lokacij na Hrvaškem.
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
Od skupnega števila se 119 objektov nahaja znotraj kampa, pet pa se nanaša na nezakonito zgrajene gostinske objekte. Gradbena inšpekcija je ugotovila, da so bili objekti zgrajeni brez veljavnega gradbenega dovoljenja zunaj gradbenega območja, zato so sprejeli odločbo o njihovi odstranitvi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.