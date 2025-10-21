Svetli način
Tujina

Na Pagu zahrumeli bagri: porušili bodo 124 objektov v priljubljenih Zrćah

Zagreb , 21. 10. 2025 15.25 | Posodobljeno pred 1 uro

V kampu Katarelac na Pagu se je začelo rušenje 119 objektov znotraj kampa in pet gostinskih objektov. Kamp je v lasti znanega kluba Noa, ki v sezoni privablja mlade turiste, željne zabave.

Kot poroča Net.hr, so danes zjutraj na Pagu zahrumeli bagri. V naslednjih treh tednih bo s plaže Zrće v Novalji odstranjenih 124 nezakonito zgrajenih objektov, je v torek sporočil državni inšpektorat in poudaril, da je to rezultat večmesečnega delovanja gradbene inšpekcije na eni najbolj znanih turističnih lokacij na Hrvaškem.

Od skupnega števila se 119 objektov nahaja znotraj kampa, pet pa se nanaša na nezakonito zgrajene gostinske objekte. Gradbena inšpekcija je ugotovila, da so bili objekti zgrajeni brez veljavnega gradbenega dovoljenja zunaj gradbenega območja, zato so sprejeli odločbo o njihovi odstranitvi.

pag bagri rušenje nezakonita gradnja
KOMENTARJI (36)

bc123456
21. 10. 2025 16.52
-2
SLOVENSKE INŠPEKCISKE SLUŽBE ZOPET ZAOSTAJATE ZA HRVATI --POSNEMAJTE DOBRE PRAKSE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
graf
21. 10. 2025 16.48
+2
Mogoče bo pa ta "prenova" pomagala ukiniti tisto zloglasno đanki fešto v Zrćah😄
Voja?ek123
21. 10. 2025 17.00
-1
kva je to danki festa? a to danci hodjo?
SloButale
21. 10. 2025 16.43
+2
Slovenska obala: eni lahko vse, za druge veljajo zakoni.
PoldeVeliki
21. 10. 2025 16.41
-4
Če bi to bilo v bananastanu kjer spolni predatorji bežijo iz sodišč skozi okna in tožilke spuščajo na prosto spolne predatorje bi Golob že legaliziral te objekte.
kivzfccz
21. 10. 2025 16.33
-1
Se dobro da imajo kanaderje,kajt v naslednjih letih jim bo gorelo.
300 let do specialista
21. 10. 2025 16.32
+2
A o ukrajinskem sežigu rafinerij še nič?
Podlesničar
21. 10. 2025 16.33
+4
Ti bi moral it za novinarja.
Slavni
21. 10. 2025 16.30
+2
Ze letos bilo zaprto. Noro kako se glede tega niso mogli nič dogovorit pa neomejeno denarja ima Noa. Tle so v ozadju neke hude osebne zamere bile pomoje. Ni bila to mala investicija hiške so bile lepe vsaka imela svoj bazen wc itd odejo milijoni...
Darko32
21. 10. 2025 16.36
+0
Tukaj je v ozadju očitno zahtevek za podkupovanje. Ta se eni šel tega in so mu podrli vse.
Panter 63
21. 10. 2025 16.47
Glede podkupovanja, to ti z osebne prakse ? V življenju vse kaj si dosegel, pa je za videti zelo malo, vse z podkupovanjem? Na Hrvaški tako in tako ne hodiš, kakor si sam že povedal da bi vedel kakšna je praksa tam.
Smo druga Švica
21. 10. 2025 16.20
+0
Mi imamo pa vinjete oni pa ne.
Brus1234
21. 10. 2025 16.20
+11
Pa koga briga kaj se dogaja na Pagu. Bravo inšpekcija, pri nas je pa sušilnica sadja že legalizirana gradnja, da o Hakličevem ranču v Pilhovem Gradcu sploh ne govorimo.
nikolinormalen
21. 10. 2025 16.31
+3
Ja valda, da te zanima novica, če si jo prebral in še pokomentiral zraven. 😂
Vojko Kos
21. 10. 2025 16.44
Pag je drugi dom marsikateremu Slovencu!
Vselepo
21. 10. 2025 16.18
+1
Opa to je pomembno, kako pa Golob pada na vseh lestvicah pac ne......
Valkidžija
21. 10. 2025 16.33
-1
Dol mi visi holob.
a res1
21. 10. 2025 16.52
+1
Ne žali svojega tička.
Meee
21. 10. 2025 16.10
+5
Tako bi mi mogli zrušiti to *** vlado
Pujček
21. 10. 2025 15.54
-10
Bo Putin manj bomb rabil
jedupančpil
21. 10. 2025 15.59
+2
krneki
Petarda10
21. 10. 2025 15.52
-5
Namesceno vse...
Vera in Bog
21. 10. 2025 15.50
+4
Hrvati se zadnje čase vozijo s takimi avti, ki jih mi še videli nismo. Oni nas bodo povozili za keks
galeon
21. 10. 2025 15.54
+4
So naš že.
Vera in Bog
21. 10. 2025 15.59
+5
Itak samo poglej kako črpajo evropska sredstva.
jablan
21. 10. 2025 16.04
+7
Briga me za avto a to je tvos statusni simbol
Vera in Bog
21. 10. 2025 16.06
-2
Je kar velik pokazatelj, včasih smo gledali Nemce mi pa k zadnji luzerji. Ampak Slovenček še vedno misli da smo prvi na vasi
Rožice so zacvetele
21. 10. 2025 16.28
-1
Vera in Bog, čeprav si Hrvat, te risanke ne boš videl. Si me pa 😂.
Rožice so zacvetele
21. 10. 2025 16.30
+0
Vera in Bog, seveda jih črpate, sicer bi propadli, nam jih ni potrebno. Saj zato ste pa rinili v EU, da vas bo nekdo financiral, to vam je že od nekdaj v krvi, kot vsem jugosom. Nič novega.
Panter 63
21. 10. 2025 16.39
+1
Kaj se ti repincis nekaj Rožica? Dej malo poglej table kje se izvajajo kakšna dela v Slo. Pri vsakem delu so Evropska sredstva. Ne nekaj na pamet. Če ne bi bilo sredstev nikoli ne bi bilo 2. Tira,predor Karavanke ,3 .osi in tako naprej. Sovražis vse Hrvaško , to je znano, ne rabiš pa lagati. Še sem te par krat opozoril da se umiri malo. To tvoje naci sovraštvo že pošteno gre na živce. Si eden od takšnih kateri misli da v Slo se skozi teče med in mleko po potokih. Samo v Slo. Še zdaleč nazaj ne teče. Bom ti jaz povedal če ti še nobeden ni. Da ne boš živel v sanjah, človek. Umiri malo svoje naci sovraštvo.
galeon
21. 10. 2025 15.49
+3
In Pag bo šel v propad turizma.
energetik10
21. 10. 2025 15.58
+8
in kje je problem?
Darko32
21. 10. 2025 16.00
-2
galeon Kar naj. Mislijo, da bodo z tem rešili vse. NIČ NE BODO rešili. Ljudje niso hoteli dati kuvert innniso hoteli podkupovati pa so jim podrli. To je javna skrivnost delovanaj javne uprave na BALKANU.
jablan
21. 10. 2025 16.04
+1
Zakaj že
