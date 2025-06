Na parado ponosa v Budimpešto tudi minister Maljevac

"V času, ko desni populizem napada pravice žensk, manjšin in vseh, ki si upajo biti drugačni, je ključno, da ostanemo glasni, prisotni in vidni. Tudi tam, kjer bi nas najraje utišali. Odprta družba se ne brani z molkom, temveč s solidarnostjo in pogumom," je sporočil minister.

Podporo dogodku so pred tem danes izrazili tudi pri Društvu Parada ponosa, kjer so prav tako napovedali, da se bodo nekateri njihovi člani parade v madžarski prestolnici udeležili. Ob tem so evropske institucije, civilno družbo in slovensko javnost pozvali, naj se jasno zoperstavijo zakonodajam, ki izrinjajo celotne skupnosti iz javnega prostora.

Dogodka se bo predvidoma udeležilo več kot 70 evropskih poslancev. Prišli naj bi tudi španski minister za kulturo Ernest Urtasun, nizozemski minister za izobraževanje Eppo Bruins, nekdanji belgijski premier Elio Di Rupo, nekdanji irski premier Leo Varadkar in evropska komisarska za enakost Hadja Lahbib, poroča Politico.